"Вашингтон" обыграл "Торонто" в матче под открытым небом и убедительно выиграл Стадионную серию НХЛ

Матч завершился со счетом 5:2.

"Вашингтон" одержал победу над "Торонто" со счетом 5:2 в матче "Стадионной серии", который прошел на Navy-Marine Corps Memorial Stadium в Аннаполисе в присутствии 29 516 зрителей.

Нынешняя "Стадионная серия" стала девятой по счету с тех пор, как НХЛ запустила ее в январе 2014 года, сообщает официальный сайт лиги.

Ураганный ветер, который бушевал в здешних краях предыдущие сутки и из-за которого матч едва не перенесли на воскресенье, к вечеру субботы сделался тише. Игра началась при температуре плюс-5 по Цельсию и ветре 10 метров в секунду.

Начало первого периода выдалось богатым на события. Уже на 4-й минуте Евгений Кузнецов с пятачка реализовал большинство с передачи Никласа Бэкстрема. Шайба стала для россиянина его 20-й в сезоне. Ровно полторы минуты спустя номинальные гости из Торонто отыгрались: вратарь "Кэпиталз" Брэйден Холтби справился с дальним броском защитника Романа Полака, но отразил шайбу в ботинок набежавшего Зака Хаймэна, от которого та юркнула в ворота - 1:1.

Ждать следующего гола пришлось меньше минуты. Том Уилсон с Бэкстремом хорошо поборолись за воротами Фредерика Андерсена и отбросили шайбу по центру точно под пушечный бросок Александра Овечкина. Свою 40-ю в сезоне и 598-ю за карьеру шайбу Овечкин отпраздновал по обыкновению бурно, и понятно, почему: свой предыдущий гол на улице он забил еще в "Зимней классике" семилетней давности.

А на 17-й минуте вашингтонцы соорудили, пожалуй, самый красивый гол матча: Кузнецов продрался с шайбой к правой штанге и утащил за собой двоих игроков "Мэйпл Лифс", но все равно нашел просвет, в которой откинул шайбу под бросок набегавшего сзади Бэкстрема - 3:1.

"Просто увидел, что Никки сзади открыт, отдал ему под бросок, - невозмутимо прокомментировал свой персональный хайлайт Кузнецов. - Специально эту комбинацию не наигрывали. Хорошо перед тем моментом раскатились, Бэки здорово открылся, а я вовремя его увидел и сумел отдать".

Этой шайбой вашингтонский швед набрал свое третье очко в матче и уже в первом периоде сравнялся с рекордом результативности в матчах под открытым небом.

У "Торонто" замаячили неплохие шансы вернуться в игру во втором периоде. На 28-й минуте Назим Кадри метнул шайбу с разворота в сторону ворот почти от синей линии, но Холтби из-за траффика возле ворот, видимо, не разглядел момент броска - и пропустил в ближний угол над ловушкой. Но маячили они недолго. "Кэпиталз" в этот вечер не собирались оставлять парням в белой форме даже надежды на спасение. Как и в первом периоде, они ответили на гол гостей собственной шайбой в следующей же смене - отличился защитник Джон Карлсон.

А еще через пару минут к рекорду, повторенному Бэкстремом, присоединился Кузнецов, набрав собственное третье очко в матче. Да какое! Его пас на Якуба Врану, после которого чех убежал один на один с Андерсеном и довел счет до 5:2, был просто великолепен. Для бедолаги Андерсена матч на этом закончился. Как и забитые в этом матче голы.

Во втором перерыве заполненный стадион очень тепло приветствовал женскую хоккейную сборную США, выигравшую неделю назад олимпийское золото Пхенчхана. Пожалуй, более громких аплодисментов после этого в Аннаполисе уже не было. Третий период запомнился разве что тем, что ровно в середине двадцатиминутки на стадионе вырубился свет, прервав игру на 15 минут.

"В первом периоде мы получили мощную заряд энергии от трибун и хорошо воспользовались шансами в большинстве, - подчеркнул Бэкстрем. - И, что также очень важно, на каждый гол соперника находили быстрый ответ".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

3 марта.

Тампа-Бэй – Филадельфия – 7:6 ОТ (1:3, 2:1, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 7 Патрик (Ворачек, Жиру), 1:1 – 8 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 1:2 – 14 Ворачек (Патрик), 1:3 – 18 Хегг (Проворов, Лоутон), 2:3 – 25 Хедман (Кучеров, Стэмкос), 3:3 – 32 Джирарди (Хедман, Стэмкос), 3:4 – 36 Лехтеря (Филппула, Уил), 3:5 – 41 Проворов (Филппула), 4:5 – 44 Миллер (Пойнт, Гурде), 5:5 – 47 Стэмкос (Кучеров, Киллорн), 6:5 – 50 Хедман (Стэмкос), 6:6 – 57 Жиру (Проворов, Кутюрье)

Даллас – Сент-Луис – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 27 Питлик (Руссель), 1:1 – 33 Барбашев (Тарасенко, Данн), 1:2 – 52 Шварц (Парайко), 2:2 – 57 Радулов (Бенн, Сегин), 3:2 – 63 Бенн (Сегин)

Лос-Анджелес – Чикаго – 3:5 (0:1, 3:0, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 13 Оэстерле, 1:1 – 24 Пирсон, 2:1 – 26 Мартинес (Копитар, Браун), 3:1 – 37 Иафалло, 3:2 – 50 Анисимов (Кэйн, Тэйвс), 3:3 – 54 Хиностроза, 3:4 – 58 Тэйвс (Сибрук, Кэйн), 3:5 – 59 Кэйн (Тэйвс, Саад)

Бостон – Монреаль – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Галлахер, 1:1 – 57 Дебраск (Крюг, Холден), 2:1 – 62 Маршанд (Джионта, Крюг)

Питтсбург – Айлендерс – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Дэвидсон (Ли, Бэйли), 1:1 – 38 Хернквист (Малкин, Кессел), 1:2 – 44 Ли (Таварес), 2:2 – 51 Брассар (Симон, Кессел), 3:2 – 63 Кросби (Летанг, Шульц)

Аризона – Оттава – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Пажо (Стоун, Райан), 1:1 – 18 Экман-Ларссон (Степан, Келлер), 2:1 – 34 Мартинук (Казинс, Ричардсон)

Вашингтон – Торонто – 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Кузнецов (Карлсон, Бэкстрем), 1:1 – 5 Хайман (Полак), 2:1 – 6 Овечкин ( Бэкстрем, Уилсон), 3:1 – 16 Бэкстрем (Карлсон, Кузнецов), 3:2 – 27 Кадри (Дермотт, Марло), 4:2 – 28 Карлсон (Бигл, Стивенсон), 5:2 – 30 Врана (Орлов, Кузнецов)

Эдмонтон – Рейнджерс – 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Крайдер (Гилмор, Зибанежад), 1:1 – 25 Макдэвид (Тэлбот, Беннинг), 1:2 – 27 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Бучневич), 1:3 – 29 Кэри (Маклауд, Деарнэ), 2:3 – 36 Нюджент-Хопкинс (Секера, Макдэвид)