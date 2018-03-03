УХЛ презентовала чемпионский кубок Украины по хоккею

Трофей представили экс-игрок сборной Украины Сергей Варламов и обладатель Кубка Стэнли-2006 Антон Бабчук.

В субботу в Киеве прошла торжественная презентация чемпионского кубка Украины по хоккею. Главный хоккейный приз сезона 2017/2018 представил исполнительный директор Украинской хоккейной лиги, экс-игрок сборной Украины Сергей Варламов, а также обладатель Кубка Стэнли 2006 года в составе «Каролины» Антон Бабчук.

Об этом сообщил официальный сайт УХЛ.

После презентации кубка, которая проходила в одном из столичных ТЦ, все желающие могли сделать фото и взять автографы у легендарных украинских хоккеистов, а также сфотографироваться на память с главным трофеем украинского хоккея. Также в ходе мероприятия среди болельщиков был проведён мастер-класс, а затем и импровизированный турнир по настольному хоккею.

Читайте такжеУкраинская хоккейная лига представила официальный логотип плей-офф турнираВ конце мероприятия коммерческий директор УХЛ Алексей Брага рассказал о целях и достижениях Лиги в этом сезоне:

"Подобные мероприятия очень важны для популяризации хоккея в целом. Цель Украинской хоккейной лиги – развивать и всячески поддерживать этот вид спорта, давать ему толчок для дальнейшего роста. И только заручившись поддержкой спонсоров, партнёров и, конечно же, наших болельщиков, можно достигать высоких результатов".

Как сообщал УНИАН, украинский хоккейный сезон вышел на финишную прямую - начались матчи плей-офф УХЛ.