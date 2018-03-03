УХЛ презентовала чемпионский кубок Украины по хоккею

21:18, 03 марта 2018
Хоккей
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В Киеве был презентован чемпионский кубок УХЛ / uhl.com.ua

Об этом сообщил официальный сайт УХЛ. 

После презентации кубка, которая проходила в одном из столичных ТЦ, все желающие могли сделать фото и взять автографы у легендарных украинских хоккеистов, а также сфотографироваться на память с главным трофеем украинского хоккея. Также в ходе мероприятия среди болельщиков был проведён мастер-класс, а затем и импровизированный турнир по настольному хоккею.

Читайте такжеУкраинская хоккейная лига представила официальный логотип плей-офф турнираВ конце мероприятия коммерческий директор УХЛ Алексей Брага рассказал о целях и достижениях Лиги в этом сезоне:

"Подобные мероприятия очень важны для популяризации хоккея в целом. Цель Украинской хоккейной лиги – развивать и всячески поддерживать этот вид спорта, давать ему толчок для дальнейшего роста. И только заручившись поддержкой спонсоров, партнёров и, конечно же, наших болельщиков, можно достигать высоких результатов".

Как сообщал УНИАН, украинский хоккейный сезон вышел на финишную прямую - начались матчи плей-офф УХЛ.

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Теги: #УХЛ трофей