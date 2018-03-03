"Кременчуг" в концовке добыл уверенную победу над "Волками" в матче 1/4 финала УХЛ

Вторая встреча команд состоится в понедельник.

В Кременчуге состоялся первый матч четвертьфинальной серии УХЛ между местным "Кременчугом" и "Волками" из Броваров. Фаворит встречи - "Кременчуг" - одержал уверенную победу со счетом 5:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Вице-чемпиону прошлого сезона "Кременчугу" довольно тяжело дался старт встречи. В первом периоде хозяева так и не смогли "распечатать" ворота оппонентов. Вторую 20-минутку кременчужане выиграли - 2:0. На старте заключительного периода "Волки" смогли сократить отставание в счете до минимального и вернули интригу.

Читайте такжеУкраинская хоккейная лига представила официальный логотип плей-офф турнираПровал гостевой команды случился в последние четыре минуты игры. Подопечные Николая Сидорова начали получать удаления, которыми умело воспользовались хозяева. Три шайбы подряд в ворота соперников забросили Бойков, Алексанян-Петрович и Чернышенко.

Как сообщает Xsport, голкипер броварской команды Никита Гордюшин до своей замены в самом конце игры успел сделать 60 сэйвов.

«Кременчуг» - «Волки» 5:1 (0:0; 2:0; 3:1)

Шайбы: 1:0 Бойков (Козачук, Чернышенко), 03:42. 2:0 Кривошапкин (Савицкий, Горлушко), 07:49. 2:1 Микульчик (Овчинников, Шахов), 43:42. 3:1 Бойков (Чернышенко, Толстушко - больш.), 55:57. 4:1 Алексанян-Петрович (Шах), 56:47. 5:1 Чернышенко (Козачук, Толстушко - больш.), 57:17.

«Кременчук»: Власенко; Толстушко - Козачук, Наливайко - Роганов, Горлушко - Савицкий; Бойков - Карпенко - Чернышенко, Рубан - Шах - Алексанян-Петрович, Полищук - Гриценко - Кривошапкин, Ефимочкин - Сеник - Шиманский.

«Волки»: Гордюшин (Швец - с 57:17 до 58:04); Бугаев - Лучников, Забулонов - Привалихин, Луценко - Сорока; Микульчик - Овчинников - Шахов, Мкртчян - Омельченко - Паламаренко, Носко.

Следующая встреча команд состоится 5 марта в Белой Церкви, начало игры в 18:45.

Напомним, что на данной стадии дуэли между соперниками состоят из двух игр. В полуфинал выходит команда, которая в двух матчах с соперником имеет лучшую разницу шайб.

В другой серии 1/4 финала плей-офф УХЛ ситуация после первой игры более непредсказуемая.