"Ванкувер" уступил "Нэшвиллу", "Колорадо" разгромил "Миннесоту" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Ванкувер" в домашней игре уступил "Нэшвиллу" - 3:4, пропустив решающую шайбу в овертайме. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Айлендерс – Монреаль – 3:6 (1:1, 2:2, 0:3) Шайбы: 0:1 – 1 Галлахер (Друэн, Гальченюк), 1:1 – 19 Фриц (Хики, Нелсон), 1:2 – 22 Гальченюк (Шлемко), 2:2 – 24 Бэйли (Ледди), 2:3 – 30 Гальченюк (Райлли), 3:3 – 39 Нелсон (Бовилье, Лэдд), 3:4 – 48 Байрон ( де ла Роз, Галлахер), 3:5 – 49 Джулсен (Райлли, Лехконен), 3:6 – 59 Гальченюк Каролина – Нью-Джерси – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Шайбы: 1:0 – 31 Райан (Хэнифин, Раск), 1:1 – 39 Холл (Палмиери, Ватанен), 2:1 – 49 Терявяйнен (Линдхольм, Песке), 3:1 – 59 Уильямс (Дж.Стаал) Флорида – Баффало – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 1 Мэтисон (Макканн, Макгинн), 1:1 – 5 Райнхарт (Антипин, О′Райлли), 2:1 – 16 Экблад (Дадонов, Йэндл), 3:1 – 26 Барков (Дадонов, Бьюгстэд), 4:1 – 31 Сивиур ( Маккензи, Бьюгстэд) Виннипег – Детройт – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 12 Крунвалль (Абделькадер, Зеттерберг), 1:1 – 13 Чьяро (Рословик, Литтл), 2:1 – 13 Лайне (Майерс), 3:1 – 26 Бафлин (Армия, Моррисси), 3:2 – 27 Манта (Нюквист), 4:2 – 32 Лайне (Моррисси, Элерс), 4:3 – 45 Дэйли (Бертуцци, Крунвалль) Калгари – Рейнджерс – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) Шайбы: 0:1 – 4 Хэйс (Спунер), 1:1 – 16 Кулак (Ткачак, Фролик), 1:2 – 20 Бучневич (Пионк, Крайдер), 1:3 – 30 Спунер (Деанджело) Колорадо – Миннесота – 7:1 (2:0, 4:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 9 Ландескуг (Жирар, Рантанен), 2:0 – 12 Маккиннон (Рантанен, Бэрри), 3:0 – 25 Бэрри (Маккиннон, Рантанен), 4:0 – 28 Маккиннон (Немет, Жирар), 5:0 – 30 Седерберг (Бурк), 6:0 – 32 Рантанен (Немет, Маккиннон), 6:1 – 37 Койву (Гранлунд, Паризе), 7:1 – 47 Ньето (Маккиннон, Комо) Вегас – Оттава – 4:5 (2:1, 0:3, 2:1) Шайбы: 1:0 – 1 Смит (Карлссон, Маршессо), 1:1 – 2 Стоун (Райан),2:1 – 18 Миллер (Хаула, Хант), 2:2 – 23 Райан (Карлссон, Стоун), 2:3 – 30 Дюшен (Хоффман, Шабо), 2:4 – 34 Пажо (Райан, Карлссон), 3:4 – 43 Карлссон (Смит, Маршессо), 4:4 – 47 Карпентер (Миллер), 4:5 – 48 Берроуз (Маккормик, Карлссон) Ванкувер – Нэшвилл – 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) Шайбы: 1:0 – 5 Хорват (Д.Седин, Эдлер), 2:0 – 35 Саттер (Арчибальд, Босер), 2:1 – 37 Фишер (Арвидссон, Форсберг), 2:2 – 50 Фиала (Экхольм, Террис), 3:2 – 51 Д.Седин (Босер, Х.Седин), 3:3 – 57 Эллис (Йернкрук, Суббан), 3:4 – 60 Йернкрук (Эллис, Арвидссон) Анахайм – Коламбус – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Шайбы: 0:1 – 13 Милано (Веренски, Бьоркстранн), 1:1 – 14 Ракелль (Фаулер, Перри), 2:1 – 31 Кольяно, 3:1 – 32 Мэнсон (Бошемен), 4:1 – 56 Фаулер (Ракелль, Хенрик), 4:2 – 57 Веренски (Бьоркстранн)

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