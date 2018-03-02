"Динамо" и "Галицкие львы» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала плей-офф УХЛ

В субботу первый четвертьфинальный матч проведут "Кременчуг" и "Волки".

Матч между МХК «Динамо» и «Галицкими Львами» в Харькове в пятницу открыл этап плей-офф Украинской хоккейной лиги. Команды провели между собой первый поединок 1/4 финала УХЛ. Отметим, что на данной стадии дуэли между соперниками состоят из двух игр.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Своё намерение вырвать победу харьковчане на правах хозяев показали с первых минут встречи, и уже на третьей минуте матча лучший бомбардир текущего чемпионата Владимир Чердак в большинстве открыл счёт, забросив первую шайбу в плей-офф в этом сезоне. Удвоили счёт на табло динамовцы спустя 10 минут – Никита Олейник в меньшинстве реализовал выход один на один с голкипером Владиславом Вязововым.

Под конец второго периода гостям удалось вернуть интригу в поединок – сын главного тренера Михаил Чиканцев-младший забросил первую шайбу «Львов» в истории УХЛ в плей-офф, отквитав таким образом одну из двух пропущенных шайб.

Читайте такжеУкраинская хоккейная лига представила официальный логотип плей-офф турнираТретий период стартовал на скоростях – «Галицкие Львы» отчаянно пытались сравнять счёт, а динамовцы старались удержать своё преимущество. И все же за 10 минут до конца матча Никита Муртыщев сделал цифры на табло 2:2. До конца поединка счёт так и продержался равным.

Отметим, что при ничейном счете в отдельном матче четвертьфинальной стадии плей-офф овертайм или серия послематчевых буллитов не проводятся. В случае ничейного исхода по сумме двух матчей четвертьфинала команды будут играть 20-минутные овертаймы до определения победителя противостояния.

Второй матч своего четвертьфинального противостояния команды проведут 5 марта в 19:30.

МХК «Динамо» – «Галицкие Львы» 2:2 (2:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Чердак - больш., 02:11. 2:0 Олейник - меньш., 15:22. 2:1 Чиканцев (Муртищев), 33:31. 2:2 Муртищев (Чиканцев - больш), 50:27.

МХК «Динамо»: Гурко (Гаврилов); Хохлов - Поддубный, Бабчук - Друбецкой, Гребёнкин - Ступницкий, Шматько; Чердак - Халин - Олейник, Сиротенко - Максименко - Колядинский, Скребела - Лисин - Гайдамака, Семененко - Праведный - Куликов.

«Галицкие Львы»: Вязовов (Дорош); Середа - Боевых, Сирченко - Сысак, Порупа - Тонковид, Ратушный; Кизло - Дворник - Генералов, Алексейчук - Муртищев - Арабов, Чиканцев - Панченко - Абаджян, Попережай.

В субботу четвертьфинал плей-офф для себя откроют «Кременчук» и «Волки».