"Питтсбург" пропустил 8 шайб от "Бостона", "Сан-Хосе" разгромил "Чикаго" в НХЛ

"Тампа-Бэй" в овертайме переиграла "Даллас".

Накануне состоялись очередные матчи Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Бостон – Питтсбург – 8:4 (5:3, 3:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Мяяття (Хара, Нэш, Малкин), 1:1 – 1 Крейчи (Хара, Нэш, Малкин), 2:1 – 2 Пастрняк (Нэш, Маршанд), 3:1 – 5 Нэш (Маршанд, Крюг), 3:2 – 9 Кессел (Малкин, Хернквист), 4:2 – 12 Бэкес (Джионта), 5:2 – 16 Крюг (Нэш, Пастрняк), 5:3 – 19 Шейэн, 6:3 – 22 Крейчи (Дебраск, Холден), 7:3 – 34 Крейчи (Макэвой, Джионта), 8:3 – 37 Пастрняк (Макэвой, Хара), 8:4 – 45 Мяяття (Брассар, Кессел) Филадельфия – Каролина – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 4 Уильямс (Слэвин, Скиннер), 0:2 – 25 Терявяйнен (Фолк, Ахо), 0:3 – 31 Уильямс (Дж.Стаал, Песке), 1:3 – 41 Конекны (Жиру, Кутюрье), 1:4 – 54 Ахо (Уильямс) Флорида – Нью-Джерси – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) Шайбы: 1:0 – 6 Барков (Петрович, Дадонов), 1:1 – 20 Холл (Ватанен, Марун), 2:1 – 48 Мамин (Экблад, Макканн), 3:1 – 56 Барков (Бьюгстэд, Дадонов), 3:2 – 57 Братт (Марун) Даллас – Тампа-Бэй – 4:5 ОТ (1:1, 1:3, 2:0) Шайбы: 0:1 – 1 Пойнт ( Миллер), 1:1 – 11 Сегин (Радулов, Бенн), 2:1 – 28 Сегин (Линделль, Клингберг), 2:2 – 29 Чирелли (Куниц, Хедман), 2:3 – 33 Киллорн (Чирелли, Пакетт), 2:4 – 36 Стэмкос ( Миллер), 3:4 – 41 Ричи (Элие, Дикинсон), 4:4 – 59 Янмарк-Нюлен (Радулов, Сегин),4:5 – 64 Конахер Эдмонтон – Нэшвилл – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) Шайбы: 1:0 – 11 Макдэвид (Беннинг, Слепышев), 2:0 – 19 Драйзайтль (Строум, Макдэвид), 2:1 – 36 Хартнелл (Йернкрук, Бонино) 2:2 – 39 Арвидссон (Форсберг), 2:3 – 54 Арвидссон (Форсберг), 2:4 – 56 Уотсон (Сиссонс, Хартман) Аризона – Миннесота – 5:3 (0:1, 1:0, 4:2) Шайбы: 0:1 – 15 Паризе (Эрикссон Эк, Нидеррайтер), 1:1 – 37 Чикран (Доми, Келлер), 2:1 – 44 Дворак (Доми, Фишер), 2:2 – 47 Койву (Койл, Дамба), 3:2 – 48 Паник (Фишер, Экман-Ларссон), 4:2 – 52 Коннотон (Дворак, Доми), 4:3 – 53 Каллен (Фолиньо, Эннис), 5:3 – 59 Мартинук Лос-Анджелес – Коламбус – 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 3 Эткинсон (Панарин), 0:2 – 13 Джонс (Веренски, Калверт), 1:2 – 22 Томпсон (Фолин), 2:2 – 25 Иафалло (Маззин, Фолин), 3:2 – 36 Пирсон (Тоффоли, Даути), 4:2 – 48 Картер (Фолин), 5:2 – 56 Иафалло Сан-Хосе – Чикаго – 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) Шайбы: 0:1 – 2 Анисимов (Кэйн, Кит), 1:1 – 10 Павелски (Донской, Бернс), 2:1 – 14 Кутюр (Гертл, Бедкер), 3:1 – 22 Лабанк (Демело, Тирни), 4:1 – 25 Майер (Демело, Диллон), 5:1 – 32 Павелски (Кэйн, Донской), 6:1 – 39 Влэшик, 7:1 – 42 Гудроу (Демело, Серенсен), 7:2 – 59 Шмальц (Дальстрем, Дебринкат)

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