"Рейнджерс" вырвал победу у "Ванкувера" в поединке НХЛ

"Тампа-Бэй" уступила "Баффало".

Накануне состоялись очередные матчи Национальной хоккейной лиги. "Рейнджерс" в щедром на голы поединке обыграл на выезде "Ванкувер" со счетом 6:5, забив решающую шайбу в начале овертайма. Монреаль – Айлендерс – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 3 Барзэл (Хики, Эберле), 1:1 – 11 Байрон (Друэн, Лехконен), 2:1 – 28 Друэн (Гальченюк, Петри), 3:1 – 33 Щербак ( де ла Роз, Галлахер) Тампа-Бэй – Баффало – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 18 Конахер (Гурде, Джирарди), 1:1 – 51 Родригес (Поминвилл), 1:2 – 61 Поминвилл (О′Райлли, Ристолайнен) Сент-Луис – Детройт – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 21 Апшолл (Бродзяк, Парайко), 2:0 – 54 Пьетранжело (Шенн, Шварц), 2:1 – 58 Атанасиу (Бертуцци) Колорадо – Калгари – 5:2 (0:1, 4:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 14 Баклунд, 0:2 – 22 Фролик (Баклунд, Ткачак), 1:2 – 28 Маккиннон (Бэрри, Ландескуг), 2:2 – 29 Задоров (Седерберг, Комо), 3:2 – 32 Бэрри (Маккиннон, Рантанен), 4:2 – 38 Ньето (Комо, Седерберг), 5:2 – 59 Сименс Ванкувер – Рейнджерс – 5:6 ОТ (2:3, 1:1, 2:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 1 Хэйс (Спунер, Шей), 0:2 – 2 Веси (Наместников, Пионк), 0:3 – 12 Хэйс (Спунер, Пионк), 1:3 – 14 Босер (Хорват), 2:3 – 19 Хорват (Х.Седин, Д.Седин), 3:3 – 31 Д.Седин, 3:4 – 34 Наместников, 4:4 – 52 Голдобин (Пулио, Лайпсик), 4:5 – 54 Зибанежад (Фаст, Крайдер), 5:5 – 59 Босер (Хорват, Лайпсик), 5:6 – 61 Гилмор (Спунер)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter