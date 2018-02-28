"Донбасс" разгромил "Динамо", "Кременчук" - "Галицких Львов" в последнем туре регулярного чемпионата УХЛ

Завершилась первая часть чемпионата Украины.

В среду состоялись матчи заключительного тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Донбасс" разгромил "Динамо", а "Кремменчук" - "Галицких Львов", сообщает официальный сайт лиги.

Матч в Дружковке завершился со счетом 8:2, а в Кременчуге - 7:0.

УХЛ. Регулярный чемпионат.

40-й тур

«Донбасс» - МХК «Динамо» 8:2 (1:1, 3:0, 4:1)

Шайбы: 0:1 Олейник (Чердак, Поддубный - больш.), 07:04. 1:1 Костиков (Кузьмик), 07:46. 2:1 Лялька (Захаров, Игнатенко - больш.), 28:22. 3:1 Ворона (Фирсов), 32:48. 4:1 Свищев (Ворона, Григорьев), 37:33. 5:1 Лялька (Денискин), 41:46. 6:1 Влад (Кузьмик), 45:12. 7:1 Мазур (Ворона, Фирсов), 48:31. 8:1 Кузьмик - меньш.), 54:01. 8:2 Чердак (Олейник, Поддубный), 58:08.

ХК «Кременчук» – «Галицкие Львы» – 7:0 (2:0; 1:0; 4:0)

Шайбы: 1:0 Карпенко (Козачук, Чернышенко), 02:38. 2:0 Рубан (Алексанян-Петрович,), 10:31. 3:0 Кривошапкин (Гриценко), 32:51. 4:0 Чернышенко (Козачук, Бойков), 40:51. 5:0 Шиманский (Гриценко), 42:09. 6:0 Гриценко (Шиманский, Горлушко - больш.), 52:14. 7:0 Наливайко (Алексанян-Петрович, Роганов), 56:21.

«Белый Барс» - «Волки» 6:3 (3:1; 1:1; 2:1

Шайбы: 0:1 Шапиро (Лучников), 09:36. 1:1 Куцевич (Лесников), 11:54. 2:1 Герцик, 15:18. 3:1 Ромащенко (Тимченко - меньш.), 18:25. 3:2 Забулонов (Шапиро, Боронило - больш.), 28:34. 4:2 Разумов (Куцевич, Лесников), 39:00. 5:2 Логач (Ядловский, Лесников), 50:17. 5:3 Забулонов (Черемнов, Привалихин - больш.), 53:35. 6:3 Разумов (Васильев - меньш.), 59:02.