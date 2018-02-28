Поражения "Питтсбурга" и "Торонто", "Бостон" обыграл "Каролину" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Бостон" в овертайме переиграл "Каролину", а "Питтсбург" уступил в третьем периоде в домашнем матче с "Нью-Джерси". Еще один фаворит - "Торонто" - уступил в поединке с "Флоридой".

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Бостон — Каролина 4:3 (в овертайме) (2:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 10:01 Макгинн — 11 (Скиннер, Фальк — больш) — 0:1, 11:41 Рик Нэш — 19 (Крейчи, Дебрюск) — 1:1, 13:09 Теравайнен — 16 (Фальк, Раск — больш) — 1:2, 19:04 Ахо — 22 (Теравайнен, Райан) — 1:3, 19:57 Райли Нэш — 11 (Вингелс, Крюг) — 2:3, 25:34 Вингелс — 8 (Дебрюск, Макэвой) — 3:3, в овертайме 01:08 Макэвой — 7 (Райли Нэш) — 4:3

Питтсбург — Нью-Джерси 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 08:17 Кросби — 21 (Дюмолин, Гентцель) — 1:0, 12:19 Палмьери — 17 (Северсон, Холл) — 1:1, 24:25 Холл — 27 (Северсон, Зейджак — больш) — 1:2, 37:02 Ханвик — 4 (Гентцель) — 2:2, 45:01 Ноэсен — 9 (Грин, Зейджак) — 2:3

Вашингтон — Оттава 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 15:16 Кузнецов — 18 (Оши, Нисканен) — 1:0, 20:43 Уилсон — 11 (Бэкстрем) — 2:0, 26:25 Хоффман — 18 (Карлссон, Кондон — больш) — 2:1, 39:48 Кузнецов — 19 (Нисканен, Врана) — 3:1, 43:14 Карлссон — 6 (Классон, Стоун) — 3:2

Флорида — Торонто 3:2 (в овертайме) (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 11:02 Барков — 21 (Хьюбердо, Трочек — больш) — 1:0, 21:42 Хьюбердо — 19 (Трочек, Врбата) — 2:0, 22:53 Мур — 6 (Комаров, Капанен) — 2:1, 32:34 Хайман — 12 (Нюландер) — 2:2, в овертайме 03:47 Маккэнн — 7 (Экблад) — 3:2

Миннесота — Сент-Луис 8:3 (3:1, 3:2, 2:0)

Шайбы: 02:57 Зукер — 26 (Сутер, Стаал — больш) — 1:0, 07:13 Гранлунд — 18 (Стаал, Зукер) — 2:0, 09:59 Тарасенко — 25 (Шенн, Стин) — 2:1, 11:17 Гранлунд — 19 (Силер, Проссер) — 3:1, 20:15 Пьетранджело — 10 (Швартц, Боумистер) — 3:2, 28:19 Стаал — 31 (Зукер, Сутер — больш) — 4:2, 37:07 Койву — 10 (Койл, Паризе) — 5:2, 38:52 Тарасенко — 26 (Швартц, Стин — больш) — 5:3, 39:44 Спаржеон — 9 (Гранлунд, Сутер) — 6:3, 47:46 Стаал — 32 (Зукер, Койву) — 7:3, 50:54 Стаал — 33 (Зукер, Гранлунд) — 8:3

Виннипег — Нэшвилл 5:6 (0:0, 4:3, 1:3)

Шайбы: 22:45 Хендрикс — 5 (Армиа, Копп) — 1:0, 28:55 Смит — 19 (Йоси) — 1:1, 32:41 Шайфли — 20 (Рослович, Коннор) — 2:1, 34:23 Шайфли — 21 (Счастны, Уилер — больш) — 3:1, 35:07 Туррис — 11 (Арвидссон, Йоси) — 3:2, 37:06 Экхольм — 9 (Ярнкрок, Йоси — больш) — 3:3, 37:39 Элерс — 25 (Лайне, Шариот) — 4:3, 50:00 Счастны — 13 (Элерс, Лайне) — 5:3, 50:55 Смит — 20 (Вебер) — 5:4, 53:57 Джохансен — 9 (Арвидссон, Йоси) — 5:5, 59:00 Хартман — 9 (Йоси) — 5:6

Даллас — Калгари 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 19:21 Шор — 8 (Элие, Хэмьюс) — 1:0, 30:04 Сегин — 32 (Бенн, Ритчи — больш) — 2:0

Сан-Хосе — Эдмонтон 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

Шайбы: 04:33 Макдэвид — 28 (Секера) — 0:1, 21:20 Павелски — 16 (Кэйн, Райан) — 1:1, 27:02 Брон — 3 (Павелски, Кэйн) — 2:1, 36:15 Майер — 16 (Павелски, Донской) — 3:1, 37:38 Кутюр — 26 (Бодкер) — 4:1, 46:06 Пулюярви — 10 (Аберг, Строум) — 4:2, 59:05 Тирни — 16 (Фер, Павелски) — 5:2

Вегас — Лос-Анджелес 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 05:27 Карлссон — 34 (Маршессо, Смит) — 1:0, 08:36 Клиффорд — 4 — 1:1, 26:56 Тоффоли — 21 — 1:2, 39:30 Копитар — 27 (Лаффало) — 1:3, 58:02 Картер — 2 (Копитар, Фанеф — больш) — 1:4