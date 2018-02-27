"Кременчуг" забросил шесть "сухих" шайб в ворота "Галицких львов" в УХЛ

Во вторник состоялся один поединок Украинской хоккейной лиги.

Сегодня состоялся один поединок Украинской хоккейной лиги. "Кременчуг" в домашних стенах одержал более чем уверенную победу над "Галицкими Львами" - 6:0.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В первом периоде хозяева площадки отправили в ворота «Львов» сразу две шайбы - сначала Глеб Кривошапкин реализовал большинство своей команды, а спустя две минуты счёт удвоил Дмитрий Чернышенко.

Вторую двадцатиминутку подопечные Александра Савицкого начали активно, неоднократно угрожая воротам новояворовцев. И спустя пять минут это дало свои плоды - Севастьян Карпенко мощным броском отправил третью шайбу в ворота «Львов». Под конец периода кременчужанам удалось отличиться ещё раз - Кривошапкин сделал дубль после выхода один на один с голкипером Антоном Дорошем.

Заключительный период, как и первые два, прошёл под полным контролем "горожан". В самом начале периода капитан «Кременчуга» Севастьян Карпенко забросил сразу две шайбы в ворота Антона Дороша, оформив таким образом хет-трик и установив окончательный счёт 6:0.

«Кременчук» - «Галицкие Львы» 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

«Кременчуг»: Петленко; Толстушко - Козачук, Наливайко - Роганов, Савицкий - Горлушко; Бойков - Карпенко - Чернышенко, Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан, Шиманский - Гриценко - Сеник, Шах - Полищук - Ефимочкин.

«Галицкие Львы»: Дорош; Середа - Боевых, Сирченко - Сысак, Порупа - Тонковид, Ратушный; Кизло - Дворник - Генералов, Алексейчук - Муртищев - Арабов, Чиканцев - Панченко - Абаджян, Попережай.

Как сообщал УНИАН, Украинская хоккейная лига представила официальный логотип стадии плей-офф турнира. Матчи плей-офф начнутся 2 марта.