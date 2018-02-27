"Филадельфия" одержала шестую победу подряд и вышла на первое место Столичного дивизиона НХЛ

Команды обыграла "Монреаль" и опередила "Вашингтон", который уступил "Коламбусу".

В ночь на вторник в центральном матче Национальнойъ хоккейной лиги "Филадельфия" обыгарла "Монреаль" и вышла на первое место в Столичном дивизионе НХЛ, опередив "Вашингтон Кэпиталз", который уступил "Коламбусу", сообщает официальный сайт лиги.

Матч закончился со счетом 1:0 в серии буллитов.

Петр Мразек оформил шатаут в своем третьем матче за "Филадельфию", сделав 28 сэйвов и отразив пять из шести попыток в серии буллитов. "Флайерз" одержали шестую победу подряд и поднялись на первое место Столичного дивизиона, на один балл опередив "Вашингтон". "Филадельфия" не проигрывает в основное время с 1 февраля (10-0-2). Решающий бросок реализовал Шон Кутюрье. Также победа стала для "Флайерз" седьмой подряд в гостях, что является второй по длительности подобной серией в клубной истории.

"Монреаль" потерпел восьмое поражение в последних девяти играх. В воротах сыграл Чарли Линдгрен, сделавший 33 сэйва. "Канадиенс" отстают от зоны плей-офф уже на 13 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

26 февраля.

Коламбус – Вашингтон – 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Панарин (Эткинсон, Джонс), 1:1 – 6 Овечкин (Оши, Карлсон), 2:1 – 7 Милано (Веннберг, Джонс), 3:1 – 14 Летесту (Седлак, Калверт), 4:1 – 18 Джонс (Панарин, Эткинсон), 5:1 – 57 Эткинсон

Монреаль – Филадельфия – 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0)

Тампа-Бэй – Торонто – 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Куниц (Стэмкос, Шустр), 1:1 – 8 ван Римсдайк (Райлли, Хэйнси), 1:2 – 9 Марнер (Зайцев, Гардинер), 2:2 – 23 Джонсон (Гурде), 3:2 – 35 Эрни, 3:3 – 45 Бозак (Райлли, Марнер)

Колорадо – Ванкувер – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 19 Рантанен (Маккиннон, Бэрри), 2:0 – 47 Маккиннон (Задоров, Ландескуг), 2:1 – 58 Д.Седин (Х.Седин, Эдлер), 3:1 – 59 Маккиннон (Рантанен)

Лос-Анджелес – Вегас – 3:2 (0:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Хаула (Сбиса, Нил), 0:2 – 40 Смит (Карлссон, Маршессо), 1:2 – 52 Картер (Браун, Копитар), 2:2 – 59 Копитар (Даути, Фанюф), 3:2 – 63 Браун (Копитар, Тоффоли)