Украинская хоккейная лига представила официальный логотип плей-офф турнира

Матчи плей-офф стартуют 2 марта.

Украинская хоккейная лига представила официальный логотип плей-офф чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Центральным элементом логотипа неизменно остается изображение чемпионского кубка, который в этот раз был выполнен в минималистическом стиле.

Плей-офф текущего сезона УХЛ стартует 2 марта матчем МХК «Динамо» с «Галицкими Львами». 3-го числа первый матч своего противостояния проведут «Кременчуг» и «Волки».

Четвертьфиналы будут состоять из двух матчей в каждой из серий. В полуфинал пройдет команда с лучшей разницей заброшенных и пропущенных шайб в каждой паре.

При ничейном счете в отдельном матче четвертьфинальной стадии плей-офф овертайм или серия послематчевых буллитов не проводятся. В случае ничейного исхода по сумме двух матчей четвертьфинала, команды будут играть 20-минутные овертаймы до определения победителя противостояния.

Стоит добавить, что лидеры регулярного первенства «Донбасс» и «Белый Барс» автоматически попадают в полуфинал плей-офф.