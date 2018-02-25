"Питтсбург" уступил "Флориде", "Тампа Бэй" выиграла по буллитам у "Монреаля" в НХЛ

"Торонто" одолел в матче регулярного чемпионата "Бостон".

В ночь на воскресенье в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Об этом сообщает сайт НХЛ. Оттава – Филадельфия – 3:5 (1:2, 0:0, 2:3) Шайбы: 0:1 – 1 Проворов (Гостисбеер, Жиру), 0:2 – 7 Хегг, 1:2 – 12 Хоффман (Райан, Шабо), 1:3 – 44 Жиру (Мэннинг), 1:4 – 47 Патрик (Ворачек, Мэннинг), 1:5 – 48 Мэннинг (Гудас), 2:5 – 56 Дзингел (Стоун, Смит), 3:5 – 59 Дюшен (Хоффман, Стоун) Калгари – Колорадо – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 1 Фролик (Баклунд), 2:0 – 7 Джиордано (Ткачак, Баклунд), 2:1 – 16 Маккиннон (Сименс, Бэрри), 3:1 – 30 Монахан (Ткачак, Стоун), 4:1 – 42 Брауэр (Броди, Стэйджан), 5:1 – 54 Баклунд (Броди, Брауэр) Даллас – Виннипег – 3:5 (1:0, 1:5, 1:0) Шайбы: 1:0 – 1 Питлик (Факса), 1:1 – 20 Элерс (Бафлин), 1:2 – 26 Энстрем (Бафлин, Рословик), 1:3 – 28 Шайфли (Бафлин, Уилер), 1:4 – 31 Лайне (Хатчинсон, Элерс), 1:5 – 38 Лайне (Элерс), 2:5 – 39 Сегин (Бенн, Радулов), 3:5 – 59 Радулов (Сегин) Торонто – Бостон – 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 6 Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 1:1 – 7 Марнер (Полак, В. Нюландер), 2:1 – 10 Кадри (Марнер, ван Римсдайк), 2:2 – 15 Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 2:3 – 21 Дебраск (Крейчи, Спунер), 3:3 – 39 Кадри (Гардинер, Марнер), 4:3 – 58 Хэйнси (Марнер, В. Нюландер) Монреаль – Тампа-Бэй – 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 8 Фроуз (Карр, Джорди Бенн), 1:1 – 12 Пойнт (Киллорн), 1:2 – 27 Кучеров (Джонсон, Хедман), 2:2 – 28 Морроу (Пачиоретти, Юдон), 3:2 – 36 Пачиоретти (Друэн, Петри), 3:3 – 42 Кэллахан (Стэмкос, Кучеров) Детройт – Каролина – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 15 ДеКайзер (Улле, Ларкин), 1:1 – 32 Хэнифин (Раск), 2:1 – 33 Зеттерберг (Крунвалль, Нюквист), 3:1 – 36 Дэйли (Атанасиу) Флорида – Питтсбург – 6:5 (2:1, 2:1, 2:3) Шайбы: 1:0 – 3 Трочек (Йэндл, Мальгин), 1:1 – 12 Хагелин (Олексяк, Малкин), 2:1 – 19 Дадонов (Бьюгстэд, Барков), 3:1 – 22 Макгинн (Петрович, Макканн), 4:1 – 28 Маккензи (Петрович, Сивиур), 4:2 – 33 Малкин (Ханвик, Раст), 4:3 – 40 Малкин (Хагелин), 5:3 – 41 Дадонов (Йэндл, Барков), 5:4 – 54 Хернквист (Кросби, Кессел), 5:5 – 55 Раст (Думулин), 6:5 – 58 Дадонов (Юбердо, Барков) Нью-Джерси – Айлендерс – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Шайбы: 0:1 – 23 Эберле (Барзэл, Бовилье), 1:1 – 46 Палмиери (Хишир, Холл), 2:1 – 51 Палмиери (Холл, Ватанен) Вашингтон – Баффало – 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) Шайбы: 1:0 – 1 Кузнецов (Орлов, Коннолли), 2:0 – 33 Бураковски (Нисканен, Кузнецов), 2:1 – 40 Райнхарт (Нелсон), 3:1 – 50 Овечкин (Кузнецов, Карлсон), 4:1 – 57 Эллер (Нисканен, Чейссон), 5:1 – 58 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) Коламбус – Чикаго – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 1 Кемпф (Хиностроза, Хартман), 1:1 – 17 Эткинсон (Дюбуа, Джонс), 1:2 – 29 Юрчо (Густафссон, Кэйн), 2:2 – 34 Дюбуа (Панарин), 3:2 – 51 Андерсон (Дженнер) Аризона – Анахайм – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 5 Демерс (Коннотон, Арчибальд), 2:0 – 58 Доми (Ялмарссон, Арчибальд) Лос-Анджелес – Эдмонтон – 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) Шайбы: 0:1 – 1 Слепышев (Каммаллери, Строум), 0:2 – 26 Драйзайтль (Ларссон, Каммаллери), 1:2 – 34 Тоффоли (Томпсон), 1:3 – 37 Хайра (Нерс, Каджула), 2:3 – 47 Ридер (Копитар, Форборт), 2:4 – 59 Строум (Каммаллери), 3:4 – 59 Браун (Кемпе, Даути)

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