"Питтсбург" выиграл 6-й матч подряд в НХЛ и возглавил турнирную таблицу Столичного дивизиона

"Пингвинз" разгромили "Каролину" со счетом 6:1.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Питтсбург Пингвинз" выиграл в шестой раз подряд и обошел "Вашингтон Кэпитал" в таблице Столичного дивизиона, а Евгений Малкин вернулся на второе место в списке бомбардиров, сообщает официальный сайт лиги.

"Пингвинз" разгромили "Каролину" со счетом 6:1.

Фил Кессел прервал голевую засуху из шести игр, забив два гола и сделав передачу. Также по 3 (1+2) очка набрали Евгений Малкин и Джейк Гюнтцель.

Малкин довел результативную серию до пяти игр, а всего набирал очки в 11 из 12 последних поединков. С 73 очками он делит с Джонни Годро второе место в споре бомбардиров, уступая только Никите Кучерову (80). А с 34 шайбами идет на второй позиции в гонке снайперов - на два гола позади Александра Овечкина.

В свою очередь, Сидни Кросби в пятый раз подряд и 11-й раз в карьере добрался до отметки в 20 шайб за сезон. Перед игрой "Питтсбург" усилил центральную линию, обменяв из "Оттавы" форварда Дерика Брассара. Это заявка на третий подряд Кубок Стэнли.

"Каролина" потерпела четвертое поражение подряд и осталась в одном очке от "Коламбуса", который занимает место второй "уайлд-кард" Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

23 февраля.

Рейнджерс – Миннесота – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 16 Гранлунд (Э.Стаал), 0:2 – 18 Э.Стаал (Гранлунд, Паризе), 1:2 – 22 Фаст ( Миллер), 1:3 – 40 Э.Стаал (Гранлунд, Сутер), 1:4 – 49 Гранлунд (Э.Стаал, Цукер)

Каролина – Питтсбург – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 13 Гюнцель (Кессел), 0:2 – 20 Мяяття (Малкин), 1:2 – 22 Терявяйнен (Ахо, Линдхольм), 1:3 – 26 Кессел (Думулин, Гюнцель), 1:4 – 28 Кессел (Гюнцель, Шейэн), 1:5 – 49 Кросби (Летанг, Малкин), 1:6 – 52 Малкин (Астон-Риз)

Сент-Луис – Виннипег – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Уилер (Шайфли, Коннор), 0:2 – 10 Петан (Шайфли), 0:3 – 18 Коннор (Бафлин, Уилер), 0:4 – 26 Лайне (Копп, Элерс)

Чикаго – Сан-Хосе – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 25 Рутта (Шмальц, Дюклер), 2:0 – 42 Шмальц (Дюклер), 2:1 – 52 Майер (Павелски, Бернс), 3:1 – 59 Анисимов (Рутта, Юрчо)

Вегас – Ванкувер – 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Гика (Карпентер, Энгелланд), 1:1 – 11 Берчи (Ганье), 1:2 – 13 Ванек (Х.Седин, Д.Седин), 2:2 – 14 Карлссон (Макнэбб, Смит), 3:2 – 25 Карлссон (Смит, Маршессо), 4:2 – 26 Маршессо (Смит, Карлссон), 5:2 – 38 Носек (Меррилл, Перрон), 5:3 – 44 Д.Седин (Босер, Эдлер), 6:3 – 58 Перрон