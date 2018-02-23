"Торонто" выиграл восьмой домашний матч подряд в НХЛ

"Мэйпл Лифз" обыграли в серии булитов "Нью-Йорк Айлендерс".

В ночь на пятницу в центральном матче Национальной хоккейной лиги "Торонто" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" и одержал восьмую домашнюю победу подряд, сообщает официальный сайт лиги.

Остон Мэттьюз сравнял счет в конце третьего периода, помог "Торонто" победить в серии буллитов и довести выигрышную серию домашних матчей до восьми. Однако за минуту до конца третьего периода Мэттьюз покинул лед после силовых приемов Адама Пелеха и Кэла Клаттербака. Новостей о его состоянии не поступало.

Единственным реализовавшим штрафной бросок стал Тайлер Бозак. "Мэйпл Лифс" одержали 12-ю победу в 14 матчах и на расстояние одного очка приблизились к занимающему второе место в Атлантическом дивизионе "Бостону". Впрочем, у "Брюинз" есть пять игр в запасе.

Голом и двумя передачами у "Айлендерс" отметился Мэттью Барзал. "Нью-Йорк" делит место второй "уайлд-кард" Восточной конференции с "Коламбусом".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

22 февраля.

Торонто – Айлендерс – 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Пулок (Барзэл, Хики), 0:2 – 11 Барзэл (Ао, Бовилье), 1:2 – 17 Марнер (Марло, Кадри), 2:2 – 41 Райлли (ван Римсдайк, Браун), 2:3 – 43 Эберле (Бовилье, Барзэл), 3:3 – 56 Мэттьюс (Хайман, Гардинер)

Нью-Джерси – Миннесота – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Холл (Ватанен, Палмиери), 2:0 – 24 Ноусен (Вуд, Зэйджак), 2:1 – 27 Райлли (Дамба, Нидеррайтер), 2:2 – 32 Эрикссон Эк (Гранлунд, Уинник), 2:3 – 33 Стюарт (Силер), 2:4 – 58 Э.Стаал (Койл)

Филадельфия – Коламбус – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 32 Панарин, 1:1 – 42 Жиру (Гостисбеер, Кутюрье), 2:1 – 49 Патрик (Жиру, Гостисбеер)

Монреаль – Рейнджерс – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Плеканец (Галлахер, Байрон), 2:0 – 23 Петри (Делорье, Юдон), 2:1 – 57 Хэйс (Деарнэ, Деанджело), 3:1 – 58 Дано (Плеканец)

Оттава – Тампа-Бэй – 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Джонсон (Куниц, Гурде), 1:1 – 14 Дзингел (Брассар, Стоун), 1:2 – 16 Хедман (Наместников, Кучеров), 1:3 – 23 Наместников (Стэмкос, Кучеров), 1:4 – 39 Пойнт (Киллорн, Гурде), 2:4 – 48 Боровецки (Сиси, Райан), 3:4 – 57 Брассар (Карлссон, Стоун)

Детройт – Баффало – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Ристолайнен (Ларссон, Болье), 1:1 – 23 Эрикссон, 1:2 – 33 Кэйн (Ристолайнен, Поминвилл), 2:2 – 58 Абделькадер (Зеттерберг, Нильсен), 2:3 – 64 Сканделла (Райнхарт, Ларссон)

Флорида – Вашингтон – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Мамин (Маккошен, Сивиур), 1:1 – 18 Эллер (Бураковски, Коннолли), 1:2 – 29 Бураковски (Овечкин), 2:2 – 56 Бьюгстэд (Дадонов, Барков), 3:2 – 59 Трочек (Йэндл, Юбердо)

Нэшвилл – Сан-Хосе – 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Бонино (Эллис, Йоси), 2:0 – 19 Хартнелл (Йернкрук, Бонино), 2:1 – 28 Кутюр (Браун, Лабанк), 3:1 – 35 Фиала (Джохансен, Суббан), 4:1 – 43 Арвидссон (Смит, Суббан), 5:1 – 46 Джохансен (Йоси), 6:1 – 51 Экхольм (Арвидссон, Форсберг), 7:1 – 57 Йернкрук

Эдмонтон – Колорадо – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Драйзайтль (Макдэвид, Беннинг), 2:0 – 34 Кэссиан (Летесту), 2:1 – 39 Жирар (Седерберг), 2:2 – 40 Уилсон (Керфут, Джост) 3:2 – 62 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль)

Аризона – Калгари – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Степан (Демерс, Экман-Ларссон), 1:1 – 11 Беннетт (Джиордано, Годро), 1:2 – 13 Годро (Беннетт, Монахан), 1:3 – 28 Монахан (Годро, Хэмилтон), 1:4 – 45 Янковски, 1:5 – 51 Ткачак (Фролик, Хэмилтон), 2:5 – 57 Коннотон (Мартинук, Казинс)

Лос-Анджелес – Даллас 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 51 Сегин (Патерин), 0:2 – 59 Радулов