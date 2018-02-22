"Вегас" возглавил общую таблицу НХЛ и установил рекорд по числу домашних побед для новичков

"Голден Найтс" обыграли "Калгари" со счетом 7:3.

В ночь на четверг в центральном матче дня Национальной хоккейной лиги "Вегас" переиграл "Калгари", возглавил общую таблицу лиги и установил рекорд НХЛ по числу домашних побед для команд-новичков, сообщает официальный сайт лиги.

"Голден Найтс" обыграли "Калгари" со счетом 7:3.

"Голден Найтс" установили очередной рекорд для команды, которая проводит в НХЛ первый сезон. Одержав эффектную победу над "Калгари", "Вегас" выиграл дома в 23-й раз в сезоне, побив рекорд "Хартфорд Уэйлерз" сезона 1979-80. Также "Голден Найтс" набрали 84 очка, побив рекорд "Флориды Пэнтерз" (1993-94), и возглавили общую таблицу лиги, на один балл опередив "Тампу". В борьбе за первое место Западной конференции "Вегас" на три очка опережает "Нэшвилл".

Все семь шайб у "Голден Найтс" забили разные хоккеисты, а шесть игроков набрали по два очка. Марк-Андре Флери отразил 28 бросков. Уильям Карлссон забил 31-й гол в сезоне и вышел на единоличное четвертое место в списке снайперов, уступая только Александру Овечкину (36), Евгению Малкину (33) и Никите Кучерову (32). Райли Смит стал пятым игроком "Вегаса", на чьем счету оказалось 20 шайб в сезоне.

Нападающий "Калгари" Джонни Годро сделал одну передачу (51-ю в сезоне) и достиг рубежа в 70 очков. Он делит второе место в списке бомбардиров с Клодом Жиру из "Филадельфии" и Малкиным.

"Флэймз" потерпели второе поражение подряд и на два очка отстают от "Миннесоты" и "Лос-Анджелеса" в борьбе за вторую "уайлд-кард" Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

21 февраля.

Чикаго – Оттава 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Кэйн (Хиностроза, Кемпф), 1:1 – 15 Смит (Стоун, Брассар), 2:1 – 25 Анисимов (Густафссон, Кэйн), 2:2 – 32 Дюшен (Клаэссон, Стоун).

Анахайм – Даллас 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 13 Линдхольм (Монтур, Гецлаф), 2:0 – 44 Гецлаф (Грант, Бошемен).

Вегас – Калгари 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Карпентер, 1:1 – 16 Броди (Стэйджан, Хэмоник), 2:1 – 19 Карлссон (Шмидт, Смит), 2:2 – 20 Хэмилтон (Джиордано, Баклунд), 3:2 – 21 Смит (Маршессо, Миллер), 3:3 – 31 Ткачак (Хэмилтон, Годро), 4:3 – 33 Так (Хаула, Перрон), 5:3 – 43 Сбиса (Так), 6:3 – 51 Хаула (Перрон, Сбиса), 7:3 – 54 Икин (Карпентер).