"Колорадо" забил пять голов в большинстве и переиграл "Ванкувер" в НХЛ

Матч завершился со счетом 5:4 в овертайме.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге "Колорадо" забил пять голов в большинстве в матче с "Ванкувером" и выиграл, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился в овертайме - со счетом 5:4.

"Эвеланш" забили все пять голов в большинстве, а защитник Тайсон Бэрри поучаствовал во всех из них, став первым защитником в истории клуба с подобным достижением. Гол и три передачи сделал Нэйтан Маккиннон. "Колорадо" уступал со счетом 1:4 в конце второго периода, а сравнял счет за 3:01 минуты до конца третьего за счет шайбы Бэрри. Гол Маккиннона в овертайме стал его 100-м в карьере.

НХЛ. Регулярный чемпионат

20 февраля.

Торонто – Флорида – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 19 ван Римсдайк (Бозак, Гардинер)

Нью-Джерси – Коламбус – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Дженнер (Веренски), 1:1 – 21 Холл (Хишир), 1:2 – 33 Харрингтон (Дюбуа, Панарин)

Филадельфия – Монреаль – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 17 Петри (Юдон, Алзнер), 1:1 – 27 Патрик (Ворачек, Жиру), 1:2 – 48 Байрон (Галлахер, Плеканец), 2:2 – 58 Ворачек (Гостисбеер, Кутюрье), 3:2 – 61 Ворачек (Филппула, Гостисбеер)

Вашингтон – Тампа-Бэй – 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Пойнт (Гурде, Кэллахан), 0:2 – 16 Куниц (Кэллахан, Шустр), 0:3 – 17 Пойнт (Строльман), 1:3 – 29 Эллер (Коннолли, Орлов), 2:3 – 51 Овечкин (Нисканен), 2:4 – 52 Кучеров (Коберн)

Детройт – Нэшвилл – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Хартнелл (Эллис, Йоси), 0:2 – 9 Террис (Смит, Йоси), 1:2 – 30 Атанасиу (Ларкин), 1:3 – 44 Арвидссон (Эллис, Суббан), 2:3 – 47 Татар (Абделькадер, Атанасиу)

Сент-Луис – Сан-Хосе – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 26 Кутюр (Браун, Бедкер), 1:1 – 28 Барбашев (Яшкин, Бродзяк), 1:2 – 32 Донской (Влэшик, Кутюр), 1:3 – 35 Бедкер (Хансен, Тирни), 2:3 – 39 Тарасенко (Данн)

Виннипег – Лос-Анджелес – 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 5 Уилер (Лайне, Бафлин), 1:1 – 21 Мартинес (Пирсон, Кемпе), 1:2 – 37 Фанюф (Амадио, Мартинес), 2:2 – 38 Бафлин (Рословик, Майерс), 2:3 – 46 Митчелл (Маззин, Кемпе), 2:4 – 55 Браун (Копитар, Тоффоли), 3:4 – 59 Лайне (Литтл, Уилер)

Эдмонтон – Бостон – 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 18 Строум, 2:0 – 31 Хайра (Нерс, Слепышев), 2:1 – 44 Эккиари (Карло, Крюг), 2:2 – 51 Гжельчик (Макэвой, Нэш), 2:3 – 58 Крейчи (Бэкес, Хейнен)

Ванкувер – Колорадо 4:5 (0:0, 4:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 20 Арчибальд (Эрикссон, Саттер), 1:1 – 30 Джост (Маккиннон, Бэрри), 2:1 – 33 Голдобин (Берчи, Пулио), 3:1 – 33 Саттер (Голдобин), 4:1 – 35 Хорват (Босер), 4:2 – 37 Рантанен (Маккиннон, Бэрри), 4:3 – 39 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 4:4 – 56 Бэрри (Ландескуг, Рантанен), 4:5 – 63 Маккиннон (Рантанен, Бэрри)