Хоккейный "Кременчук" обыграл харьковское "Динамо" в матче УХЛ

20:28, 20 февраля 2018
Хоккей
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&quot;Кременчук&quot; дожал харьковское &quot;Динамо&quot; в концовке матча / uhl.com.ua/

Игра завершилась со счетом 4:3.

Матч получился хороим, с интересным сюжетом. Дважды МХК «Динамо» выходило вперёд, но «Кременчук» всё же переломил ход поединка в свою пользу. Решающий гол на 57-й минуте забил игрок хозяев льда Артём Шиманский, который нашёл щель между голкипером харьковчан Гурко и каркасом ворот, и сделал счёт 4:3.

Завтра команды проведут ещё один матч. Начало – в 18:00.

УХЛ. Регулярный чемпионат.

ХК Кременчук — Динамо Харьков 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 00:43 Чердак — 0:1; 11:39 Толстушко (больш.) — 1:1; 12:00 Максименко — 1:2; 13:27 Карпенко (больш.) — 2:2; 37:39 Чернышенко (больш.) — 3:2; 33:14 Худяков — 3:3; 55:36 Шиманский — 4:3

  

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Теги: #хоккейный клуб Кременчук#УХЛ-2017/2018