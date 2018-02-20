Хоккейный "Кременчук" обыграл харьковское "Динамо" в матче УХЛ
20:28, 20 февраля 2018
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Игра завершилась со счетом 4:3.
"Кременчук" дожал харьковское "Динамо" в концовке матча / uhl.com.ua/
В Кременчуге на арене "Айсберг" завершился очередной матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" принимал харьковское "Динамо" и сумел обыграть соперника со счетом 4:3, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 4:3.
Матч получился хороим, с интересным сюжетом. Дважды МХК «Динамо» выходило вперёд, но «Кременчук» всё же переломил ход поединка в свою пользу. Решающий гол на 57-й минуте забил игрок хозяев льда Артём Шиманский, который нашёл щель между голкипером харьковчан Гурко и каркасом ворот, и сделал счёт 4:3.
Завтра команды проведут ещё один матч. Начало – в 18:00.
УХЛ. Регулярный чемпионат.
ХК Кременчук — Динамо Харьков 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Шайбы: 00:43 Чердак — 0:1; 11:39 Толстушко (больш.) — 1:1; 12:00 Максименко — 1:2; 13:27 Карпенко (больш.) — 2:2; 37:39 Чернышенко (больш.) — 3:2; 33:14 Худяков — 3:3; 55:36 Шиманский — 4:3
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