"Вашингтон" обыграл "Баффало" и вернул себе лидерство в Столичном дивизионе НХЛ

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "капиталистов".

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге "Вашингтон Кэпиталс" переиграл "Баффало Сейбрз" и вернул себе лидерство в Столичном дивизионе, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 3:2.

"Вашингтон" благодаря 35-му в сезоне голу Александра Овечкина обыграл "Баффало" и вернулся на первое место Столичного дивизиона, обойдя "Питтсбург".

Александр Овечкин забил 35-й гол и стал 12-м игроком в истории НХЛ, забивавшим 35 голов в 10 и более сезонах. В прошлом году на его счету было 33 шайбы. Признанный первой звездой встречи Овечкин исправился за встречу с "Чикаго" (1:7), где он впервые в карьере ни разу не бросил в сторону ворот.

"В прошлом матче я играл не в свою игру, - сказал Овечкин, признанный первой звездой понедельничной встречи. - Думаю, что это был мой личный худший матч за всю карьеру. И я полностью беру на себя вину за это. Но сегодня получилось хорошо ответить, и мы взяли два очка".

Победную шайбу в пустые ворота забросил Евгений Кузнецов, сделав счет 3:1. "Сэйбрз" во второй раз пробили Филиппа Грубауэра, сделавшего 32 сэйва, за три секунды до конца третьего периода.

"Баффало" проиграл в третий раз подряд. Голкипер Чэд Джонсон, заменивший получившего травму Робина Ленера, отразил 27 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

19 февраля.

Айлендерс – Миннесота – 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Эрикссон Эк (Эннис, Койл), 1:1 – 19 Джонстон (Сизикас, Бойчак), 2:1 – 21 Ли (Пулок, Хики), 2:2 – 29 Каллен (Дамба, Сутер), 2:3 – 32 Цукер (Дамба, Сутер), 2:4 – 34 Эннис (Сперджен, Каллен), 3:4 – 36 Фриц (Ао, Ли), 3:5 – 56 Цукер (Э.Стаал)

Баффало – Вашингтон – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Овечкин (Карлсон, Юос), 0:2 – 33 Карлсон (Врана, Оши), 1:2 – 52 Окпосо (Родригес, Уилсон), 2:2 – 59 Кэйн (Райнхарт, О′Райлли), 2:3 – 59 Кузнецов ()

Калгари – Бостон – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Пастрняк (Бержерон), 1:1 – 25 Ткачак (Годро, Монахан), 1:2 – 63 Маршанд (Нэш)

Нэшвилл – Оттава – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Йоси (Террис, Эллис), 2:0 – 14 Арвидссон (Форсберг, Джохансен), 2:1 – 16 Пажо (Карлссон, Стоун), 3:1 – 26 Эллис (Фиала, Йоси), 3:2 – 28 Маккормик (Шор, Клаэссон), 4:2 – 30 Арвидссон (Форсберг), 5:2 – 48 Смит (Фиала)

Чикаго – Лос-Анджелес – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Митчелл (Клиффорд, Томпсон), 0:2 – 16 Эндрофф (Амадио, Бродзински), 0:3 – 24 Фанюф (Кемпе, Мартинес), 1:3 – 41 Шарп (Дальстрем)

Вегас – Анахайм – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Сильверберг (Ракелль, Кольяно), 0:2 – 47 Мэнсон (Ракелль, Гецлаф)