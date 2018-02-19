"Торонто" обыграл "Детройт", "Виннипег" разгромил "Флориду" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи. "Рейнджерс" пропустили семь шайб от "Филадельфии" в домашней встрече и потерпели четвертое поражение подряд.

"Торонто" вырвал победу в гостях у "Детройта", а "Нью-Джерси" в овертайме спасся во во встрече с "Каролиной".

Рейнджерс – Филадельфия – 4:7 (3:3, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Хэйс (Спрул), 1:1 – 4 Макдоналд (Лехтеря, Филппула), 2:1 – 10 Нэш (Бучневич, Шей), 2:2 – 12 Лоутон (Проворов), 2:3 – 14 Мэннинг (Конекны, Жиру), 3:3 – 17 Зукарелло-Асен (Холланд), 3:4 – 22 Патрик (Мэннинг, Симмондс), 4:4 – 25 Холланд (Маклауд, Холден), 4:5 – 35 Конекны (Жиру, Кутюрье), 4:6 – 49 Жиру (Конекны), 4:7 – 52 Лехтеря (Филппула, Уис)

Колорадо – Эдмонтон – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 4 Джост, 1:1 – 31 Макдэвид (Беннинг, Марун), 2:1 – 33 Керфут (Уилсон, Линдхольм), 2:2 – 48 Макдэвид (Рассел, Драйзайтль), 2:3 – 53 Строум (Ларссон, Каммаллери), 2:4 – 58 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль)

Каролина – Нью-Джерси – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Хишир (Кинкейд, Ватанен), 1:1 – 26 Терявяйнен (Раск, ван Римсдайк), 1:2 – 35 Заха (Мур), 2:2 – 58 Скиннер (Песке, Слэвин), 2:3 – 64 Холл (Ватанен, Палмиери)

Коламбус – Питтсбург – 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Шейэн (Гюнцель, Олексяк), 0:2 – 6 Думулин (Раст, Малкин), 1:2 – 9 Панарин (Дюбуа, Эткинсон), 1:3 – 11 Шейэн (Олексяк, Гюнцель), 1:4 – 29 Астон-Риз (Летанг, Ханвик), 2:4 – 42 Веннберг (Дженнер), 2:5 – 54 Гюнцель (Мяяття)

Детройт – Торонто – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 25 Манта (Татар, Нюквист), 1:1 – 27 ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 1:2 – 27 Марнер (Кадри), 2:2 – 49 Зеттерберг (Хелм, Нюквист), 2:3 – 59 Мэттьюс (Хайман, В. Нюландер)

Сан-Хосе – Даллас – 5:2 (4:0, 1:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Павелски (Влэшик, Майер), 2:0 – 5 Карлссон (Павелски, Майер), 3:0 – 15 Бедкер (Хансен, Браун), 4:0 – 17 Бедкер (Влэшик, Тирни), 5:0 – 25 Браун (Влэшик, Павелски), 5:1 – 45 Смит (Джонс, Ричи), 5:2 – 48 Питлик (Руссель, Клингберг)

Виннипег – Флорида – 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Мальгин (Бьюгстэд, Мэтисон), 1:1 – 12 Коннор (Лайне, Уилер), 2:1 – 24 Элерс (Моррисси, Майерс), 2:2 – 27 Барков (Йэндл, Дадонов), 3:2 – 38 Шайфли (Бафлин, Уилер), 4:2 – 43 Коннор (Майерс, Уилер), 5:2 – 46 Литтл (Перро, Майерс), 6:2 – 55 Перро (Рословик), 7:2 – 58 Лайне (Перро, Литтл)