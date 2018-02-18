"Чикаго" разгромил "Вашингтон", забросив семь шайб в матче НХЛ

11:56, 18 февраля 2018 Хоккей 643

"Тампа-Бэй" уступила "Нью-Джерси", "Питтсбург" дожал "Торонто".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства НХЛ. "Чикаго" дома разгромил "Вашингтон", забросив семь шайб в ворота гостей. "Ванкувер" также одержал крупную победу над "Бостоном", сообщает официальный сайт лиги. Баффало – Лос-Анджелес – 2:4 (0:1, 0:3, 2:0) Шайбы: 0:1 – 11 Амадио (Эндрофф), 0:2 – 32 Копитар (Браун), 0:3 – 36 Копитар (Браун, Иафалло), 0:4 – 37 Амадио (Даути, Бродзински), 1:4 – 40 Сканделла, 2:4 – 56 Ристолайнен Оттава – Рейнджерс – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Шайбы: 1:0 – 1 Стоун (Смит, Брассар), 2:0 – 12 Одуя (Дюшен, Карлссон), 2:1 – 16 Грабнер (Бучневич, Спрул), 3:1 – 31 Дюшен (Сиси, Шабо), 3:2 – 34 Зибанежад ( Миллер, Зукарелло-Асен), 4:2 – 38 Брассар (Смит, Боровецки), 5:2 – 47 Шабо (Стоун, Брассар), 5:3 – 55 Грабнер (Хэйс), 6:3 – 57 Пяярви-Свенссон (Пажо, Сиси) Миннесота – Анахайм – 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 1 Перри (Линдхольм, Хенрик), 1:1 – 15 Койву, 2:1 – 27 Цукер (Проссер), 2:2 – 46 Каше (Ричи, Линдхольм) Аризона – Эдмонтон – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 3 Дворак (Фишер, Экман-Ларссон) Питтсбург – Торонто – 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) Шайбы: 1:0 – 3 Хагелин (Малкин, Раст), 1:1 – 6 Браун (Бозак, ван Римсдайк), 1:2 – 10 Бозак (Полак, Дермотт), 2:2 – 11 Малкин (Хагелин, Раст), 3:2 – 25 Астон-Риз (Летанг, Коул), 3:3 – 35 Марло (Мэттьюс, Браун), 4:3 – 47 Мяяття (Ривс, Ханвик), 5:3 – 56 Раст (Малкин, Летанг) Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 2 Лавджой, 1:1 – 12 Куниц (Кэллахан), 2:1 – 22 Пойнт (Гурде, Сергачев), 2:2 – 23 Хишир (Ватанен, Холл), 2:3 – 26 Заха (Лавджой, Ватанен), 2:4 – 41 Вуд (Ноусен), 3:4 – 45 Стэмкос (Кучеров, Хедман) Вегас – Монреаль – 6:3 (3:2, 2:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 2 Смит (Маршессо, Шмидт), 1:1 – 4 Юдон (Морроу, Пачиоретти), 2:1 – 6 Хант (Сбиса), 3:1 – 9 Носек (Карпентер, Хаула), 3:2 – 11 Щербак (Алзнер, Гальченюк), 4:2 – 23 Карпентер (Маршессо, Миллер), 5:2 – 23 Смит (Маршессо, Энгелланд), 6:2 – 44 Шмидт (Карлссон, Смит), 6:3 – 48 Друэн (Галлахер, Петри) Нэшвилл – Детройт – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Шайбы: 0:1 – 4 Витковски (Манта, Абделькадер), 0:2 – 10 Нюквист (ДеКайзер, Дженсен), 1:2 – 54 Смит (Сарос, Суббан), 1:3 – 58 Хелм (Нильсен) Чикаго – Вашингтон – 7:1 (3:1, 3:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 6 Тэйвс (Саад), 1:1 – 10 Уилсон (Нисканен), 2:1 – 12 Саад (Тэйвс, Хиностроза), 3:1 – 19 Шмальц (Сибрук, Дальстрем), 4:1 – 36 Кэйн (Тэйвс), 5:1 – 37 Хартман (Кемпни), 6:1 – 38 Анисимов (Кэйн, Хиностроза), 7:1 – 48 Дебринкат (Шарп, Хартман) Калгари – Флорида – 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) Шайбы: 0:1 – 1 Мэтисон, 1:1 – 14 Хэмилтон (Монахан, Джиордано), 1:2 – 20 Трочек (Барков), 1:3 – 23 Дадонов (Трочек, Йэндл), 1:4 – 26 Барков (Экблад, Дадонов), 2:4 – 32 Хэмилтон (Ткачак, Монахан), 2:5 – 43 Мэтисон (Барков, Пысик), 2:6 – 45 Макканн (Петрович, Уигар), 3:6 – 51 Хэмилтон Ванкувер – Бостон – 6:1 (4:0, 1:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 2 Эрикссон (Эдлер, Д.Седин), 2:0 – 10 Д.Седин (Х.Седин, Ванек), 3:0 – 11 Хорват (Нильссон, Стечер), 4:0 – 18 Берчи, 5:0 – 22 Дауд (Виртанен, Пулио), 5:1 – 42 Шаллер (Крюг), 6:1 – 51 Эрикссон (Пулио)

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