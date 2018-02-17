"Айлендерс" во второй раз подряд обыграли прямого конкурента в борьбе за плей-офф НХЛ

"Нью-Йорк" выиграл у у "Каролины" со счетом 3:0.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Нью-Йорк Айлендерс" в очень важном матче с турнирной точки зрения обыграли "Каролину Хайррикейнз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 3:0.

45 сэйвов Томаса Грайсса принесли "Айлендерс" победу в матче с прямым конкурентом в борьбе за плей-офф. "Нью-Йорк" во второй раз за два дня одержал сухую победу и поднялся на место второй "уайлд-кард", на одно очко опередив "Коламбус" и "Айлендерс". Успех команде Дуга Уэйта принесли голы Джонни Бойчука и Энтони Бовилье, а также шайба Джона Тавареса в пустые ворота, ставшая для капитана "Айлендерс" 30-й в сезоне.

Накануне "Айлендер" со счетом 3:0 обыграл другую команду из Нью-Йорка - "Рейнджерс" - когда 50 сэйвов сделал Ярослав Халак. "Айлендерс" стали первой в истории НХЛ командой, сыгравшей на ноль в спаренных матчах, когда ее вратари делали не менее 40 сэйвов.

"Каролина" потерпела второе поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

16 февраля.

Коламбус – Филадельфия – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 31 Симмондс (Патрик, Гостисбеер), 1:1 – 56 Эткинсон (Савар, Кукан), 1:2 – 61 Кутюрье (Конекны)

Каролина – Айлендерс – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 30 Бойчак (Нелсон, Джонстон), 0:2 – 52 Бовилье, 0:3 – 59 Таварес

Виннипег – Колорадо – 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Уилер (Энстрем, Шайфли), 2:0 – 30 Коннор (Уилер, Бафлин), 3:0 – 35 Копп (Шайфли), 4:0 – 39 Лайне (Шайфли, Бафлин), 5:0 – 45 Элерс (Майерс), 6:0 – 47 Уилер (Майерс, Лайне), 6:1 – 54 Рантанен

Даллас – Сент-Луис – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 22 Янмарк-Нюлен (Ганзал, Клингберг), 2:0 – 50 Джонс (Мето, Бенн), 2:1 – 58 Шенн (Тарасенко, Шварц)