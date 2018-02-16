"Питтсбург" одержал 10-ю домашнюю победу подряд. "Вегас" первым на Западе набрал 80 очков в НХЛ

"Пингвинз" обыграл "Лос-Анджелес Кингс" со счетом 3:1.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Питтсбург Пингвинз" одержал 10-ю домашнюю поеду подряд, а новичок лиги "Вегас Голден Найтс" первым в Западной конференции набрал 80 очков, сообщает официальный сайт лиги.

"Питтсбург" одержал третью победу подряд и 10-ю дома, укрепив вторую позицию в Столичном дивизионе. Главным героем "Пингвинз" стал Мэтт Мюррей, отразивший 34 броска в своем 100-м матче в НХЛ. Победную шайбу забросил новичок Зак Астон-Риз, забивший третий гол за две игры. Евгений Малкин на последней минуте поразил пустые ворота, забив 32-й гол в сезоне, и не отпустил Овечкина (34) в споре снайперов. На счету россиянина 17 очков в последних девяти играх.

Единственный гол "Лос-Анджелеса" забил Дион Фанеф, во вторник обменянный из "Оттавы". Это был его первый матч за "Кингз", которые остались в трех очках от кубковой зоны.

В свою очередь, "Вегас" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз", которую обеспечили 28 сэйвов Марка-Андре Флери. а Уильям Карлссон стал первым игроком "Голден Найтс", забившим 30 голов. Также это стало его 50-м очком в сезоне и 100-м в карьере. "Вегас" на три очка опережает "Нэшвилл" и на один балл отстает от "Тампы".

"Эдмонтон" потерпел пятое поражение подряд и шестое в восьми встречах. Единственный гол "Ойлерз", которые на 18 очков отстают от зоны плей-офф, забил Леон Драйзайтль. Сезон для команды Тодда Маклеллана можно считать законченным.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

15 февраля.

Нью-Джерси – Каролина – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 17 Скиннер (Уильямс, Раск), 1:1 – 19 Сиверсон (Хишир), 2:1 – 26 Ноусен (Вуд, Зэйджак), 2:2 – 27 Песке (Уильямс, Слэвин), 3:2 – 37 Палмиери (Мур, Хишир), 4:2 – 48 Хишир (Кинкейд, Холл), 5:2 – 48 Ноусен (Сиверсон)

Айлендерс – Рейнджерс – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Бэйли (Барзэл, Ледди), 2:0 – 35 Эберле (Барзэл, Ледди), 3:0 – 43 Хики (Бовилье, Барзэл)

Питтсбург – Лос-Анджелес – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 26 Ривс, 1:1 – 27 Фанюф (Мартинес, Кемпе), 2:1 – 45 Астон-Риз (Мяяття, Летанг), 3:1 – 59 Малкин (Раст, Кросби)

Оттава – Баффало – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Уилсон (Болье, Ларссон), 1:1 – 45 Габорик (Дюшен, Карлссон), 1:2 – 55 Родригес (Нелсон, Окпосо), 2:2 – 59 Брассар (Дюшен, Габорик), 3:2 – 61 Хоффман (Дюшен, Карлссон)

Тампа-Бэй – Детройт – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 2:0 – 7 Кучеров (Хедман, Наместников), 3:0 – 38 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 3:1 – 39 Татар (Бертуцци, Крунвалль), 4:1 – 41 Киллорн (Пойнт, Кучеров)

Нэшвилл – Калгари – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 13 Джохансен (Эллис, Смит), 1:1 – 19 Ткачак (Джиордано, Монахан), 2:1 – 29 Вебер (Джохансен, Арвидссон), 2:2 – 34 Хэмилтон (Годро, Монахан), 2:3 – 43 Янковски (Беннетт, Ткачак), 2:4 – 50 Лазар (Хэмилтон), 3:4 – 52 Бонино (Оберг)

Миннесота – Вашингтон – 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Шайбы: 0:1 – 20 Уилсон (Орлов, Овечкин), 0:2 – 25 Овечкин (Бураковски), 0:3 – 42 Бураковски (Грубауэр, Коннолли), 1:3 – 44 Нидеррайтер (Олофссон, Койву), 1:4 – 55 Бэкстрем (Уилсон, Овечкин), 2:4 – 56 Э.Стаал (Сутер, Гранлунд), 2:5 – 57 Уилсон (Овечкин, Бэкстрем)

Чикаго – Анахайм – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 21 Кит (Тэйвс, Дебринкат), 1:1 – 29 Ричи (Каше), 2:1 – 29 Саад (Хиностроза), 2:2 – 32 Каше (Хенрик), 2:3 – 48 Хенрик (Ричи, Каше)

Аризона – Монреаль – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 13 Келлер (Доми, Экман-Ларссон), 2:0 – 20 Перлини (Степан, Келлер), 3:0 – 21 Перлини (Степан, Экман-Ларссон), 3:1 – 45 Галлахер (Пачиоретти, Гальченюк), 3:2 – 47 Карр (Плеканец), 4:2 – 50 Ридер (Экман-Ларссон, Келлер), 5:2 – 56 Арчибальд (Ридер)

Вегас – Эдмонтон – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 13 Карпентер (Бельмар, Энгелланд), 2:0 – 24 Маршессо (Смит, Шмидт), 3:0 – 32 Карлссон (Хант, Перрон), 4:0 – 44 Хаула (Перрон, Нил), 4:1 – 52 Драйзайтль (Каммаллери, Клефбом)

Сан-Хосе – Ванкувер – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Бедкер (Хансен, Тирни), 2:0 – 24 Бернс (Кутюр, Райан), 3:0 – 43 Серенсен (Влэшик, Браун), 3:1 – 46 Д.Седин (Х.Седин, Ванек), 4:1 – 52 Тирни (Бедкер, Бернс)