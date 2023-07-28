Дисквалификация олимпийской чемпионки, украинской фехтовальщицы Ольги Харлан вызвала сначала недоумение, а дальше справедливую волну возмущения. Выдать "черную метку" спортсменке, которая не пожала руку сопернице, это немного слишком. И вот почему.

Во-первых, дело в том, что до недавнего времени весь мир был испуган COVID-19. От вируса люди мерли, как мухи. Поэтому на спортивных площадках, чтобы обезопасить участников соревнований, "принципиальные" правила были изменены - никакого "близкого контакта".

Россиянка выступала под нейтральным флагом, но, как многие ее соотечественники, решила "поюзать" образ "хорошей русской"

Не знаю, когда обязательность жать руку резко вернулась, но Ольга Харлан продемонстрировала достаточное уважение к сопернице, которую обыграла в честном бою – коснуться оружием. Другое дело, что и соблюдать правила, которые действовали до недавнего времени, не стала.

И из этого уже вытекает вторая причина общественного возмущения: соперница Ольги - "обиженная жертва", которая на самом деле не является ни жертвой, ни оскорбленной.

Россиянка выступала под нейтральным флагом, но, как многие ее соотечественники, решила "поюзать" образ "хорошей русской". Мол, посмотрите на этих "агрессивных украинцев", они не придерживаются элементарных правил, а мы, "хорошие русские" - мы против войны, против Путина, но и против того, чтобы украинцы, которые честно выиграли соревнования, шли побеждать дальше, спорт вне политики, ко-ко-ко…

Ведь как в мировых политических кругах полно коррумпированных Россией лиц, так их полно и в различных спортивных федерациях

Россиянка после проигрыша села на виду, как известная баба у разбитого корыта, и начала выставлять себя жертвой, добиваясь дисквалификации победительницы. Вероятно, если бы ее победила не украинка, она просто коснулась бы оружием с соперницей, и на том все? Или тоже добивалась бы снятия конкурентки например, из Болгарии, с соревнований? Что-то подсказывает, что первое.

В последнее время "чести" быть оболганными россиянами удостаиваются именно украинцы. И, похоже, нам надо готовиться, что таких провокаций будет больше. Ведь как в мировых политических кругах полно коррумпированных Россией лиц, так их полно и в различных спортивных федерациях.

В-третьих, сколько бы "хорошие русские спортсмены" не корчили из себя "жертв режима" и не пытались убедить мир в своей исключительной особенности и украинской "агрессивности", мы не перестанем напоминать: война, развязанная Россией в Украине, в центре Европы, в 21 веке, среди прочих унесла жизни более двухсот украинских спортсменов и тренеров.

Ненависть и отвращение – вполне адекватная реакция в отношении особей, которые, если не убивают тебя лично, то финансируют армию, которая убивает

Каждый раз, требуя от украинцев "уважения" к соперникам из РФ, "бонзам" от спорта стоит вспоминать чемпиона Европы по рукопашному бою Вадима Сотникова, или чемпиона Европы среди молодежи по стрельбе из лука Александра Онищука, или известного тренера по водному поло Виталия Лисуна, или тренера по теннису Кирилла Васильчишина... или боксера, чемпиона Европы среди молодежи Максима Галиничева, или четырехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Виталия Меринова, или многократную чемпионку Украины по велоспорту Анастасию Гончарову... все они погибли от того, что "нейтральные" российские спортсмены в 2014-м радовались вторжению в украинский Крым, не видели ничего страшного во введении российских войск на украинский Донбасс, в конце концов, не выступали против того, чтобы в 2022-м "взять Киев за три дня".

Поэтому каждый раз, когда украинцы брезгуют жать руки таким "соперникам", судьям, которые будут принимать решение о "неуважении", стоит задать себе вопрос: пожал бы руку конкуренту 18-летний Никита Бобров - чемпион Украины по регби, которого вместе с семьей российские оккупанты расстреляли под Киевом? А, может, радушно приветствовала бы принцип "спорт, дружба, жвачка" чемпионка Украины по тхэквондо, 12-летняя Арина Шнабская, которая вместе с семьей погибла от обстрела российскими ракетами средь бела дня в центре Херсона? В конце концов, прикоснулась бы к кому-то из россиян 11-летняя гимнастка Екатерина Дьяченко, которую российская авиабомба убила в Мариуполе?

Украинцы имеют право не давить руки россиянам. Ибо ненависть и отвращение – вполне адекватная реакция в отношении особей, которые, если не убивают тебя лично, то финансируют армию, которая убивает, и поддерживают политику, которая дает приказ убивать. Российская "нейтральная" спортсменка спокойно фотографируется с убийцей в форме. А "большой спорт" охотно "перевоспитывает" украинку, которая просто остается нормальным человеком.

Татьяна Урбанская