Шестой президент Украины в ожидании футбольного праздника.

Президент Украины Владимир Зеленский, который уже успел оценить обновленную форму сборной Украины по футболу, померил лично данную спортивную амуницию.

Верховный Главнокомандующий опубликовал соответствующую фотографию в своем Instagram.

"Ждем пятницу. На этот раз - не через СНБО. :)", - напечатал текст Зеленский и поставил хэштег Евро-2020, намекая на начало престижного футбольного турнира.

Заметим, что именно в пятницу, 11 июня, состоится церемония и матч открытие чемпионата Европы по футболу-2020 в столице Италии - Риме. В 22:00 по киевскому времени выйдут на поле соревноваться между собой сборные Турции и Италии.

Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Артем Будрин