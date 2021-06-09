Президент Украины Владимир Зеленский, который уже успел оценить обновленную форму сборной Украины по футболу, померил лично данную спортивную амуницию.
Верховный Главнокомандующий опубликовал соответствующую фотографию в своем Instagram.
"Ждем пятницу. На этот раз - не через СНБО. :)", - напечатал текст Зеленский и поставил хэштег Евро-2020, намекая на начало престижного футбольного турнира.
Заметим, что именно в пятницу, 11 июня, состоится церемония и матч открытие чемпионата Европы по футболу-2020 в столице Италии - Риме. В 22:00 по киевскому времени выйдут на поле соревноваться между собой сборные Турции и Италии.
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на ней нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оконфузился своим высказыванием о форме сборной, но потом извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА через форму сборной Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram