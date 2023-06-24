Нападающий сборной Бразилии построил особняк без разрешительных документов.

Звездному нападающему ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймару грозит крупный денежный штраф.

По информации издания France24, именитого футболиста могут оштрафовать за экологические нарушения в Бразилии.

Сообщается, что Неймар построил особняк в штате Рио-де-Жанейро без разрешения природоохранных органов. Во время строительства проходили некоторые работы, сопровождаемые "экологическими нарушениями". К ним относятся отклонение водотока, несанкционированный забор воды из реки для снабжения искусственного озера.

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Также были обнаружены несанкционированные перемещения земли, камней и скал, а также использование пляжного песка без специального разрешения.

"Следующим шагом будет оценка обнаруженных нарушений и наложение штрафа, который, согласно оценкам и с учетом ущерба, нанесенного окружающей среде, составит не менее 5 миллионов реалов (около 1 миллиона долларов)", - говорится в заявлении пресс-службы мэрии Рио-де-Жанейро.

Неймар приобрел недвижимость в штате Рио-де-Жанейро в 2016 году. По данным местных СМИ, она занимает 10 000 квадратных метров земли и включает в себя вертолетную площадку, спа-центр и тренажерный зал.

Напомним, 31-летний нападающий в настоящее время восстанавливается после травмы правой лодыжки, которую он получил в марте.

В прошлом сезоне Неймар сыграл 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач. Ходят слухи, что звездный бразилец принял решение покинуть парижский клуб этим летом. В услугах 31-летнего бразильца заинтересован клуб из Саудовской Аравии и некоторые клубы АПЛ.

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