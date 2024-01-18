Карим Бензема может перебраться в Английскую Премьер-лигу.

Звездный нападающий "Аль-Иттихада" и обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема может вернуться в Европу.

Накануне 36-летний француз был отстранен главным тренером саудовского клуба Марсело Гальярдо и не тренируется с командой. Также Карима отстранили от участия в зимнем турнире в Дубае.

По информации СМИ, Бензема был недоволен отсутствием зимнего трансферного усиления команды и самовольно покинул Саудовскую Аравию. Это и стало причиной отстранения звездного футболиста.

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Как сообщает TEAMtalk, сложившейся ситуацией вокруг Карима Бензема решил воспользоваться "Арсенал", который активно ищет забивного нападающего. По данным источника, "канониры" планируют арендовать 36-летнего француза до конца сезона.

Отметим, что ранее Карима Бензема попытался подписать "Манчестер Юнайтед", но француз отклонил этот вариант из-за кризиса, в котором сейчас находятся "красные дьяволы".

Предложение лондонского "Арсенала", который борется за чемпионский титул в АПЛ, может заинтересовать именитого французского форварда.

Напомним, обладатель "Золотого мяча"-2022 перешел в "Аль-Иттихад" летом прошлого года. Карим Бензема сыграл 20 матчей за саудовский клуб во всех турнирах, отличился 20 забитыми голами и 5 результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" идет на седьмой позиции.

Сейчас в чемпионате Саудовской Аравии пауза, которая связана с проведением Кубка Азии.

Напомним, в составе "Арсенала" выступает украинский полузащитник Александр Зинченко. В текущем сезоне украинец сыграл 18 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

За 20 туров "канониры" заработали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет 5 очков.

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