Испанский защитник Эмерик Лапорт сменил клубную прописку.

Футболист национальной сборной Испании Эмерик Лапорт перешел из "Манчестер Сити" в "Аль-Наср".

29-летний защитник подписал контракт с саудовским клубом на три года, сообщает пресс-служба команды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" получит за трансфер Лапорта 30 миллионов евро. Испанский защитник будет зарабатывает в "Аль-Насре" 20 миллионов евро в год.

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Отметим, что Эмерик Лапорт стал пятым новичком "Аль-Насра" в летнее трансферное окно. Ранее саудовский клуб подписал Садио Мане, Марцело Брозовича, Алекса Теллеса и Секо Фофана. Кроме того, цвета этого клуба защищает знаменитый португалец Криштиану Роналду.

В 2018 году "Манчестер Сити" заплатил "Атлетику" Бильбао за переход Лапорта 65 миллионов евро.

В составе "горожан" испанский защитник сыграл 180 матчей, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. С "Ман Сити" Лапорт завоевал 15 трофеев, в том числе став победителем Лиги чемпионов и пятикратным чемпионом АПЛ.

Добавим, что "Аль-Наср" провально стартовал в новом сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Роналду и компания проиграли дважды в двух стартовых турах.

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