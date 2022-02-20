Фил Фоден с девушкой, матерью и партнерами угодили в потасовку.

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Фил Фоден оказался в эпицентре скандала.

Как сообщает издание The Sun, в субботу вечером, 19 февраля, полузащитник "горожан" Фил Фоден посетил вечер бокса, проходивший на Манчестер-Арене. Компанию футболисту составили его близкие друзья и родственники, в том числе и мать Клэр Фоден.

В коридоре арены неизвестные мужчины начали оскорблять Фодена и его близких, когда они вошли в одну из комнат. Неизвестный мужчина назвал футболиста "сс*клом" (cunt) и "голубым" (faggot).

Мать и девушка футболиста вышли из комнаты и обратились к мужчине, спросив, кто из них сказал это. После этого Клэр толкнула одного из мужчин, который в ответ ударил ее по лицу.

Началась потасовка, в которую мгновенно ввязались и другие люди, в том числе сам Фил Фоден.

В результате один из друзей футболиста взял в руки огнетушитель и начал махать им перед мужчинами, что помогло остановить потасовку.

Видео потасовки:

— Diario SPORT (@sport) February 20, 2022

"Манчестер Сити" уже выступил с заявлением о случившемся и пообещал оказать поддержку Фодену и его семье.

"Клубу известно о распространившемся в социальных сетях видео, на котором Фил Фоден и его семья подвергаются оскорблениям. Мы шокированы и потрясены жестокостью и последовавшим нападением на члена семьи Фила", – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что пьяного игрока "Манчестер Сити" Джека Грилиша не пустили в бар.

Напомним, 21-летний Фоден является воспитанником "Сити". В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, в которых отличился 9-ю голами и 6-ю ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 млн евро.

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