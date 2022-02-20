Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Фил Фоден оказался в эпицентре скандала.
Как сообщает издание The Sun, в субботу вечером, 19 февраля, полузащитник "горожан" Фил Фоден посетил вечер бокса, проходивший на Манчестер-Арене. Компанию футболисту составили его близкие друзья и родственники, в том числе и мать Клэр Фоден.
В коридоре арены неизвестные мужчины начали оскорблять Фодена и его близких, когда они вошли в одну из комнат. Неизвестный мужчина назвал футболиста "сс*клом" (cunt) и "голубым" (faggot).
Мать и девушка футболиста вышли из комнаты и обратились к мужчине, спросив, кто из них сказал это. После этого Клэр толкнула одного из мужчин, который в ответ ударил ее по лицу.
Началась потасовка, в которую мгновенно ввязались и другие люди, в том числе сам Фил Фоден.
В результате один из друзей футболиста взял в руки огнетушитель и начал махать им перед мужчинами, что помогло остановить потасовку.
Видео потасовки:
— Diario SPORT (@sport) February 20, 2022
"Манчестер Сити" уже выступил с заявлением о случившемся и пообещал оказать поддержку Фодену и его семье.
"Клубу известно о распространившемся в социальных сетях видео, на котором Фил Фоден и его семья подвергаются оскорблениям. Мы шокированы и потрясены жестокостью и последовавшим нападением на члена семьи Фила", – говорится в обращении.
Ранее сообщалось, что пьяного игрока "Манчестер Сити" Джека Грилиша не пустили в бар.
Напомним, 21-летний Фоден является воспитанником "Сити". В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, в которых отличился 9-ю голами и 6-ю ассистами.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 млн евро.
Чемпионат Англии: положение команд в лиге
- Лидером первенства является "Манчестер Сити" с 63 баллами в активе. На второй позиции идет "Ливерпуль" с 57 очками. Третья строчка за "Челси" - 50 очков.
- В зоне вылета ангдийской Премьер лиги находятся: "Уотфорд" (18-е место, 18 очков), "Бернли" (19-е место, 17 очков), "Норвич" (20-е место, 17 очков).
- Следующий матч "Ман Сити" сыграет против "Эвертона" на выезде, 26 февраля, в рамках 27-го тура АПЛ.