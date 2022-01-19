Робиньо и его друг хотели обжаловать приговор, но суд отклонил апелляцию.

Экс-форвард мадридского "Реала" Робиньо получил срок за участие в групповом изнасиловании.

Об этом сообщает UOL.

Кассационный суд Рима отклонил жалобу 37-летнего бразильца и его друга Рикардо Фалько и подтвердил решение нижестоящих инстанций приговорить двоих мужчин к девяти годам лишения свободы. Дальнейшее обжалование невозможно, приговор вступил в силу незамедлительно после вынесения вердикта.

Италия может потребовать экстрадицию Робиньо и Фалько, но вряд ли ее добьется. Скорее всего, Италия попросит Бразилию обеспечить отбывание виновными наказания в местной тюрьме. Для этого ей нужно передать документы, связанные с исполнением решения, в южноамериканскую страну и дождаться их рассмотрения, однако никаких сроков для этого процесса нет.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Милане в 2013 году, когда бразилец и еще пять человек изнасиловали девушку из Албании в ночном клубе. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В тот вечер девушка отмечала 23-летие.

В ноябре 2017 года бразильский нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за изнасилование. До настоящего момента футболист и его адвокаты пытались обжаловать приговор.

В октябре 2020 года Робиньо дал интервью, в котором заявил, что не насиловал девушку, а сексуальный контакт между ними произошел по обоюдному согласию: "Она подошла ко мне, и контакт произошел по желанию обеих сторон. Мы находились там несколько минут, трогали друг друга. А потом я уехал домой. Мои друзья сказали мне, что с согласия девушки они остались с ней, занимались с ней сексом, потому что она этого хотела. И что они вышли из этого клуба вместе с ней и пошли в другой клуб".

Читайте такжеОдноклубника Зинченко перевели в одну из самых строгих тюрем Англии

Робиньо: карьера