Марио Балотелли угодил в очередную скандальную историю.

Знаменитый экс-футболист "Манчестер Сити" и сборной Италии Марио Балотелли угодил в скандал.

На своей странице в социальной сети Инстаграм 33-летний футболист опубликовал видео, в котором сравнил кровавого лидера Кремля Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

На видео были кадры Джо Байдена, который якобы не может дождаться завершения прощания с павшим солдатом, и Владимира Путина, "героически" терпящего под ливнем.

"Разница между Россией и США", - подписал пост Балотелли.

Спустя небольшой промежуток времени Марио удалил свой пост и попытался найти оправдание.

"Это не было политическое заявление, оно касалось только уважения к погибшим. Перестаньте скулить и поймите мысль", - написал футболист.

Добавим, что Марио Балотелли в нынешнем сезоне играет в турецкой Суперлиге за "Адана Демирспор". На его счету три гола в пяти матчах.

Контракт итальянца с турецким клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

За период своей карьеры Балотелли играл за такие именитые клубы, как миланский "Интер", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Милан" и другие. Также на его счету 14 голов в 36 матчах за сборную Италии.

Отметим, что имея огромный талант, он так и не смог реализовать свой потенциал из-за постоянных скандалов и зашкваров вне поля. Балотелли дрался с тренером, бросал дротики в младших партнеров по команде, чуть не сжег свой дом, запуская фейерверки. И это далеко не все зашкварные истории звездного футболиста.

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