Лидер "бело-синих" не жалеет о своем выборе.

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков в юном возрасте имел предложение пополнить состав "Шахтера".

Об этом стало известно из интервью 23-летнего футболиста для официального You-Tube-канала "Динамо".

- "Перед переходом из "Нивы" в "Динамо" у тебя еще было предложение от "Шахтера". Почему выбрал "Динамо"?"

- "Я приехал в Донецк, побыл на базе "Шахтера" 2-3 дня и понял, что мне не понравилось. Мне не понравился коллектив, потому что все уже ходили звездами. А им там по 12-13 лет было. Ну и сам город мне не понравился. Душа не лежала у меня в этот клуб. Приехал в Киев - совсем не так. И отношение ко мне было совсем другое, и атмосфера, и как тренировки с играми проводились. Киев гораздо ближе к Виннице, к моему дому", - ностальгирует, вспоминая о детстве, Цыганков.

Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ Цыганков отметился 12-ю забитыми мячами.

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Автор: Артем Будрин