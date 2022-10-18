Мейсону Гринвуду отказано в освобождении под залог.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсон Гринвуд, подозреваемый в изнасиловании и нападении на свою девушку, останется под стражей.

Как сообщает BBC, 21-летнему игроку отказано в выходе под залог.

Футболиста арестовали 15 октября из-за того, что он контактировал с жертвой своего преступления, то есть нарушил условия нахождения на свободе под залогом.

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Окружной судья Марк Хэдфилд принял решение заключить Гринвуда под стражу до следующего заседания, которое состоится 21 ноября.

Юристы футболиста сообщили, что будут подавать еще одно ходатайство об освобождении под залог.

Напомним, форварда "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда задержали еще в январе 2022 года. Тогда его бывшая девушка выставили в соцсети свои фотографии с побоями. Гринвуд обвиняется в изнасиловании, нанесении телесных повреждений, нападении и угрозах убийством. Ему грозит семь лет тюрьмы.

"Манчестер Юнайтед" отстранил Гринвуда, и он не играл за клуб с матча против "Вест Хэма", который прошел 22 января. Компания Nike, сотрудничавшая с форвардом, сначала приостановила отношения с ним, а позже объявила о расторжении контракта.

Мейсон Гринвуд: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Мейсон Гринвуд выступает за основную команду "Манчестер Юнайтед" с 2018 года.

В составе "МЮ" 21-летний Гринвуд сыграл 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.

В составе манкунианцев форвард - финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную сборную Англии.

Является одним из самых перспективных и талантливых футболистов Англии.

До ареста авторитерный портал Transfermarkt оценивал стоимость Гринвуда в 50 миллионов евро.

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