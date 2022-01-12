54-летний агент находится под наблюдением врачей.

Известный нидерландо-итальянский футбольный агент Мино Райола сегодня был госпитализирован и сейчас находится в одной из больниц Милана.

По информации La Gazzetta dello Sport, сегодня, 12 января, утром Райола был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане и перенес экстренную операцию.

54-летний агент на данный момент находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. Его состояние критическое. Какие именно проблемы со здоровьем у Райолы, не известно.

Читайте такжеЭкс-тренер сборной Украины высказался о ситуации Лунина в Реале и дал важный советНапомним, среди клиентов Райолы - голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

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