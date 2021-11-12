Украина и Болгария расписали мировую в контрольном матче.

В четверг, 11 ноября, национальная сборная Украины сыграла контрольный матч против сборной Болгарии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Бывший футболист сборной и донецкого "Шахтера" Алексей Белик высказал свое мнение по результату этого противостояния.

По мнению известного экс-форварда, Украина сыграла прекрасный матч, но плохо реализовала созданные моменты у ворот соперника.

"Это что-то невероятное в исполнении нашей сборной. Из такого огромного количества моментов мы реализовали лишь один. Это какое-то невезение. Моментами, мне казалось, что это даже не товарищеская игра, а тренировка, на которой Болгария помогала отрабатывать нам позиционную атаку. В этой игре у нас получалось все, кроме того, чтобы забить больше голов", - сказал Белик в комментарии Футбол 1/2/3.

Читайте также"Голы оставили на Боснию": тренер сборной Украины прокомментировал ничью с БолгариейНапомним, свой следующий матч национальная сборная Украины сыграет 16 ноября против сборной Боснии и Герцеговины. Это будет заключительный поединок "сине-желтых" в рамках отбора ЧМ-2022.

Украина - Болгария: итоги матча

Сборная Украины в этом матче нанесла 36 ударов по воротам соперника (14 - в створ, 15 - мимо, 7 были заблокированы), тогда как Болгария лишь 4.

История противостояний между командами теперь уже насчитывает 5 встреч: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и дважды была зафиксирована ничья (1:1).

22-летний вратарь Дмитрий Ризнык дебютировал за сборную Украины.

Сборная Украины сыграла с болгарами перед поединком против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Это будет решающий матч для "желто-синих" в квалификации на чемпионат мира-2022.

Автор: Владимир Медяник