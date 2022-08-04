Бывший игрок "Манчестер Сити" осчастливил юного футбольного фаната.

Бывший футболист "Манчестер Сити" и национальной сборной Англии Джо Харт сумел всего за одну минуту довести до слез и сделать счастливым своего маленького фаната.

Когда знаменитый голкипер выезжал с тренировочной базы "Селтика", цвета которого сейчас защищает, он остановился возле женщины с детьми, которые являются фанатами шотландского клуба и дал им автографы.

И если девочка, получив автограф, просто улыбалась, то вот мальчик не выдержал и начал плакать после того, как его кумир подписал ему вратарские перчатки.

Английский голкипер сказал парню, что ему не стоит расстраиваться и что они обязательно встретятся в будущем. Сам болельщик хочет преуспеть в футбольной карьере вратаря.

35-летний Харт перешел в шотландский "Селтик" летом 2021 года из лондонского "Тоттенхэма". В 55 матчах за "Селтик" вратарь пропустил 47 голов и 27 раз сыграл "на ноль". Соглашение между Хартом и "Селтиком" истекает в мае 2024 года.

Добавим, что большую известность Джо Харт заработал выступая за английский "Манчестер Сити". Вратарь сыграл за "горожан" 347 матчей во всех турнирах. Становился дважды чемпионом АПЛ, дважды выигрывал Кубок английский лиги и один раз Суперкубок Англии.

На счету Харта также 75 матчей в составе национальной сборной Англии.

Вас также могут заинтересовать новости: