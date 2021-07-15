Два года назад Арьен Роббен уже уходил из футбола, но затем решил вернуться.

Экс-футболист сборной Нидерландов Арьен Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры.

Роббен вешал бутсы на гвоздь в 2019 году, но через год вернулся, подписав контракт с нидерландским "Гронингеном". Теперь же 37-летний вингер решил еще раз попрощаться с футболом.

"Друзья, я решил завершить активную футбольную карьеру. Это очень непростое решение. Благодарю всех за поддержку", - написал Роббен в Twitter.

Он также подчеркнул, что принял такое решение из-за травм. В прошлом сезоне Роббен провел за "Гронинген" всего 7 матчей.

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"Должен честно сказать, что разочарован количеством своего игрового времени. Я знал, что такое может произойти, но я принял вызов. Я не чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно", - подчеркнул нидерландец.

Арьен Роббен: карьера и достижения

По ходу карьеры Роббен выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал", "Баварию" и еще раз "Гронинген". Дольше всего он выступал за мюнхенский клуб - с 2009 по 2019 годы.

Роббен выигрывал национальные чемпионаты во всех странах, в которых играл. С "Баварией" он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

В составе сборной Нидерландов он провел 96 матчей, забив 37 голов. Роббен становился серебряным призером на ЧМ-2010, бронзовым - на ЧМ-2014, а также выиграл бронзу Евро-2004.

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Автор: Антон Дударь