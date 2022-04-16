Первый тайм "горожане" провели ужасно.

Состоялся матч полуфинала Кубка Англии по футболу, в котором "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю".

Подопечные Юргена Клоппа ударно начали поединок, забив за первый тайм три гола. Во второй половине игры "Сити" отквитали два мяча. Джек Грилиш и Бернарду Силва забили в начале и в конце тайма. Однако именно "красные" прошли в финал турнира благодаря дублю Садио Мане и голу Ибраима Конате.

На прошлой неделе клубы расписали ничью в рамках АПЛ. В Лиге чемпионов обе команды пробились в полуфиналы: "Ман Сити" сыграют против "Реала", а "Ливерпуль" - против "Вильярреала".

17 апреля "Челси" и "Кристалл Пэлэс" определят второго финалиста Кубка Англии. Действующий обладатель трофея - "Лестер Сити".

Кубок Англии 2021/22

1/2 финала, 16 апреля, Лондон, "Уэмбли"

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:3

Голы: Грилиш, 47, Бернарду Силва, 90+1 - Конате, 9, Мане, 17, 45

"Манчестер Сити": Стеффен - Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко - Силва, Фернандиньо, Грилиш - Фоден, Жезус (Марез, 83), Стерлинг

"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд - Тьяго Алькантара (Джонс, 87), Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 73) - Мане (Жота, 84), Диас (Фирмино, 84), Салах

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