"Канониры" проиграли третий подряд матч на старте сезона.

В рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Арсенал". "Горожане" одержали разгромную победу.

Уже в первые 12 минут игры в воротах "канониров" побывало два гола. С 35-й минуты матча "Арсенал" играл в меньшинстве после удаления Гранита Джаки. Имея численное преимущество, "Ман Сити" забил еще три мяча.

Украинец Александр Зинченко остался в запасе "Сити", но вышел на поле сразу после перерыва.

Для "Ман Сити" это вторая победа в трех матчах. У "Арсенала" - третье поражение в трех турах.

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"Манчестер Сити" - "Арсенал" - 5:0

Голы: Гюндоган, 7, Ферран Торрес 12, 83, Габриэль Жезус, 43, Родри 53

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Зинченко 46,) Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Бернарду (Стерлинг, 57), Торрес, Жезус (Марез, 61), Грилиш

"Арсенал": Лено, Соареш, Чемберс, Холдинг, Тирни, Колашинац, Сака (Эль-Ненни, 46), Эдегор (Мэйтленд-Найлз 71,), Джака, Смит-Роу, Обамеянг (Ляказетт, 59).

Предупреждения: Родри, 67 - Соареш, 24, Колашинац, 28

Удаление: Джака, 35

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Автор: Антон Дударь