Александр Зинченко впервые в 2022 году сыграл в матче АПЛ.

В субботу, 12 февраля, в рамках 25-го тура английской Премьер лиги "Манчестер Сити" играл в гостях против "Норвича". Матч принимал стадион "Карроу Роуд".

Игра проходила под тотальным преимуществом "горожан", что выразилось в итоговом счете.

Хет-триком отличился Рахим Стерлинг и еще один мяч записал на свой счет Фил Фоден в начале второго тайма.

Чемпионат Англии. 25-й тур

"Норвич" - "Манчестер Сити" - 0:4

Голы: Стерлинг, 31, 70, 90+1, Фоден, 48

"Норвич": Ганн, Ааронс (Бирам, 63), Хэйнли, Гибсон, Уильямс, Мелоу (Норманн, 63), Маклин, Гилмор, Саржент (Доуэлл, 87), Пукки, Рашица

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду (Макати, 75), Марез (Кайки, 84), Стерлинг, Фоден (Дилэп, 82)

Отметим, что весь матч в составе гостей отыграл полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. Украинец впервые с 26 декабря прошлого года появился на поле в поединке АПЛ. В начале января Александр переболел ковидом, а после у него была травма.

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