В рамках 30-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Брайтон". Поединок завершился уверенной победой "горожан" со счетом 3:0.
Подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет только во втором тайме. Марез отметился голом на 53-й минуте, а уже через несколько минут ассистировал на Фодена, который отправил мяч в сетку ворот гостей.
Точку в матче поставил Бернарду Силва, который после паса Де Брюйне, забил третий гол.
"Манчестер Сити" - "Брайтон" - 3:0
Голы: Марез, 53, Фоден, 65, Бернарду Силва, 82
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз (Зинченко, 77), Лапорт, Аке (Рубен Диаш, 46), Гюндоган, де Брюйне(Габриэл Жезус, 83), Родри, Бернарду Силва, Фоден, Марез
"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Уэбстер, 61), Данк, Велтман, Кукурелья, Марч, Мак Аллистер, Мвепу, Кайседо (Сармиенто, 73), Гросс, Уэлбек (Мопе, 77)
Предупреждения: Мак Аллистер (79), Уэбстер (81), Данк (89)
Обзор матча:
Добавим, что украинский полузащитник Александр Зинченко начинал этот матч на скамейке запасных и появился на поле на 77-й минуте встречи. Украинец принял активное участие во время третьего взятия ворот "Брайтона", отдав предголевую передачу.
Чемпионат Англии: положение команд в лиге
- Победа над "Брайтоном" позволила "Ман Сити" вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе "горожан" 77 набранных очков.
- На второй позиции идет "Ливерпуль", в активе которого на один балл меньше.
- "Челси" набрал 62 очка в 31 встрече и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Арсенал" (57) - на пятом месте.
- "Брайтон" набрал 40 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
- В зоне вылета находятся "Норвич" (20-е место, 21 очко), "Уотфорд" (19-е место, 22 очка), "Бернли" (18-е место, 25 очков).