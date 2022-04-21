Александр Зинченко появился на поле во втором тайме и отдал предголевую передачу.

В рамках 30-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Брайтон". Поединок завершился уверенной победой "горожан" со счетом 3:0.

Подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет только во втором тайме. Марез отметился голом на 53-й минуте, а уже через несколько минут ассистировал на Фодена, который отправил мяч в сетку ворот гостей.

Точку в матче поставил Бернарду Силва, который после паса Де Брюйне, забил третий гол.

"Манчестер Сити" - "Брайтон" - 3:0

Голы: Марез, 53, Фоден, 65, Бернарду Силва, 82

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз (Зинченко, 77), Лапорт, Аке (Рубен Диаш, 46), Гюндоган, де Брюйне(Габриэл Жезус, 83), Родри, Бернарду Силва, Фоден, Марез

"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Уэбстер, 61), Данк, Велтман, Кукурелья, Марч, Мак Аллистер, Мвепу, Кайседо (Сармиенто, 73), Гросс, Уэлбек (Мопе, 77)

Предупреждения: Мак Аллистер (79), Уэбстер (81), Данк (89)

Обзор матча:

Добавим, что украинский полузащитник Александр Зинченко начинал этот матч на скамейке запасных и появился на поле на 77-й минуте встречи. Украинец принял активное участие во время третьего взятия ворот "Брайтона", отдав предголевую передачу.

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