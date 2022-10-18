Впервые Павелко был избран главой Украинской ассоциации футбола в 2015 году.

Глава Украинской ассоциации футбола (до 2019 года этот славный орган имел аббревиатуру ФФУ – Федерация футбола Украины) совсем не нуждается в специальном представлении.

Как говорится в материале FootballHub, Андрей Васильевич Павелко сегодня делает все возможное, чтобы в третий раз возглавить УАФ (впервые это произошло в марте 2015, во второй раз он был переизбран в июне 2017), ведь на март 2022 года уже был назначен Конгресс УАФ и выборы с одним единым кандидатом. Более того, в следующем году заканчивается срок его пребывания в Исполкоме УЕФА, куда он был избран в феврале 2019. Поэтому сразу перейдем к хронологии скандалов, расследований, нарушений уставных норм ФИФА и просто "приключений" президента ФФУ/УАФ.

1. Июнь 2017. Нарушение уставных норм ФИФА. Материал "Кто нарушает уставные нормы ФИФА или степень политической окраски футбола в Украине" (27.12.2017) раскрывает проблему:

"...из 12 высших руководителей ФФУ половина (50%) непосредственно связаны с политикой и властью..."

"...из 43 членов исполнительного комитета ФФУ с политикой или властными структурами связаны 15 персон или почти 35%"

Это снова нарушение Устава ФИФА (ст. 15) и Этического кодекса ФИФА (ст. 13 и 14).

2. Май 2018. Первое расследование Bihus Info: "Наши деньги" №216: "Лига футбольной коррупции. Кто зарабатывает на зеленых газонах". (2018.05.07)

3. Май 2018. Скандал с кубком Лиги чемпионов УЕФА. "Финал Лиги чемпионов: почему кубок гуляет по Инстаграму детей чиновников?" (14 мая 2018). Невероятное турне кубка Лиги чемпионов от церквей до родственников футбольного главы.

4. Июнь 2018. Опять нарушение уставных норм ФИФА. "ФК Львов vs Верес в контексте уставов УЕФА и ФИФА" (25.06.2018). Пожалуй, самая большая футбольная афера в истории украинского футбола.

ФК Львов, который занял пятое место в группе А чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Второй лиги ПФЛ в сезоне 2017/18 оказался в УПЛ, заменив в высшем футбольном дивизионе Украины ФК "Верес", который занял пятое место в чемпионате Украины по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2017/18.

5. Октябрь 2018. Расследование Радио Свобода: "Офшорное чтиво". Павелко, Эмираты и коррупция в украинском футболе (расследование).

6. Декабрь 2018. Второе расследование Bihus Info: "Наши Деньги" №246: "Автогол ФФУ Павелко".(2018.12.03).

7. Январь – февраль 2019. Скандал с швейцарским журналистом. Арно Беда: "Угрозы Павелко в мой адрес - не просто спектакль" (25 января 2019).

"Павелко проиграл суд в Швейцарии по иску к журналу L'Illustré – СМИ" (06.02.19).

8. Январь 2019. Фальшивый диплом первого вице-президента ФФУ/УАФ Вадима Костюченко.

"ГПУ подтвердила использование поддельного диплома заместителем Павелко в ФФУ" (31.01.19).

Все эти скандалы не помешали Андрею Павелко в начале 2019 года, в феврале, избраться в Исполком УЕФА.

9. Май 2020. Павелко потерял должность в Дисциплинарном Комитете ФИФА. Материал Tribuna.com "Расследование ФИФА против Павелко: что надо знать" (13 мая 2020) .

10. Ноябрь 2021. Завод УАФ . Константин Андриюк о заводе УАФ: "Фейк" Павелко ценой 8 миллионов долларов" (24 ноября 2021).

11. Март 2020 – декабрь 2021. Тренировочная база сборных команд. "УАФ хочет соорудить тренировочную базу для сборных Украины" (09.03.2020).

"Украинскую ассоциацию футбола обвинили в присвоении более $7 миллионов" (21.09.21).

"УАФ построит современную учебно-тренировочную базу для сборных"(10 декабря 2021).

12. Март 2018 – ноябрь 2020. Технические поражения сборных команд Украины.

24 марта 2018 года два дисквалифицированных футболиста юношеской сборной Украины U-17 приняли участие в матче отбора к Евро. Как следствие - техническое поражение.

25 ноября 2020 года Апелляционный комитет УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией, который должен был состояться 17 ноября, но в конце концов был отменен, в рамках Лиги наций УЕФА.

В марте 2019 появился вопрос относительно футбольного гражданства Мораеса. Португалия и Люксембург обратились в соответствующие дисциплинарные органы УЕФА. Вроде бы не хватило пару сотен дней для непрерывного пребывания бразильца в течение пяти лет на территории УАФ. В мае УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии.

Еще через год ФИФА внесла соответствующие изменения в правила о приобретении нового футбольного гражданства, приняв во внимание возможность аренды футболиста в иностранный клуб, что полностью соответствует истории Мораеса.

2:1 в пользу УЕФА!

Пожалуй, следует добавить, что в 2020 году в Верховной Раде создали Временную следственную комиссию по расследованию строительства искусственных футбольных мини-полей, НАБУ открывала соответствующие производства, о деятельности первого лица украинского футбола еще в июне 2018, но это все немало никаких юридических последствий.

В этом контексте одно маленькое замечание. Назар Холодницкий, который с 30 ноября 2015 по 21 августа 2020 возглавлял Специализированную антикоррупционную прокуратуру, с июня 2017 года является первым вице-президентом УАФ. Он до сих пор занимает эту должность.

С молчаливого согласия абсолютного большинства субъектов украинского футбола наш герой может вновь возглавить УАФ, быть избранным в УЕФА и еще пять лет работать в украинском футболе так, как умеет только он. Ведь как писал Платон в труде "Государство" или "Политея": "В наказание за гражданскую пассивность люди получают власть воров".