Виктор Цыганков впервые после травмы сыграл в основном составе "Жироны".

В среду, 17 января, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором "Жирона" принимала "Райо Вальекано".

Игра проходила на стадионе "Монтиливи" и завершилась уверенной победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт уже на 15-й минуте - форвард "Жироны" Кристиан Стуани забил с передачи Порту. Спустя четыре минуты уругвайский форвард оформил дубль, реализовав пенальти. На 26-й минуте хозяева поля забили третий мяч - Дэйли Блинд отличился после передачи Порту. На 36-й минуте гостям удалось отыграть один мяч - отличился французский полузащитник Рэнди Нтека.

Видео дня

"Жирона" - "Райо Вальекано" - 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 пен, Блинд, 26 - Нтека, 36

Видео голов:

Отметим, что в состав "Жироны" после травмы вернулся Виктор Цыганков. Украинский полузащитник вышел в основном составе и отыграл 60 минут. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,8 балла.

Артем Довбик всю игру просидел на скамейке запасных. Главный тренер команды Мичел предоставил украинскому форварду отдых.

Добавим, что следующий поединок "Жирона" сыграет 21 января. В рамках 21-го тура чемпионата Испании "бело-красные" сыграют против "Севильи".

Вас также могут заинтересовать новости: