Андрей Лунин пропустил четыре гола и стал худшим игроком матча.

Во вторник, 25 апреля, состоялся поединок 31-го тура испанской Ла Лиги между "Жироной" и мадридским "Реалом".

Игра проходила на стадионе "Монтиливи" и завершилась сенсационной победой хозяев поля со счетом 4:2.

Счет в игре был открыт на 12-й минуте - отличился форвард "Жироны" Валентин Кастельянос. На 24-й минуте нападающий "Жироны" оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. Спустя десять минут гол забил вингер "Реала" Винисиус Жуниор, сократив разрыв счете.

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В начале второго тайма Кастельянос оформил хет-трик, вернув своей команде преимущество в два мяча. На 63-й минуте встречи форвард "Жироны" оформил "покер".

На 85-й минуте Лукас Васкес забил второй гол "Реала", установив финальный счет на табло.

"Жирона" - "Реал" - 4:2

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 - Винисиус, 34, Васкес, 85

"Жирона": Гассанига, Арнау, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 89), Ромеу, Коуто, Цыганков (Валери, 72), Мартин, Рикельме (Рейньер, 89), Кастельянос (Стуани, 72)

"Реал": Лунин, Карвахаль (Васкес, 79), Милитао, Рюдигер, Начо (Камавинга, 52), Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамени, 63), Асенсио, Родриго (Мариано, 79), Винисиус

Предупреждения: Арнау, 43 - Винисиус, 37, Милитао, 65

Обзор матча:

Стоит отметить, что Валентин Кастельянос стал первым игроком с 1947 года, который оформил покер в ворота "Реала" в матче Ла Лиги.

Добавим, что в этой игре с первых минут на поле вышли украинцы Виктор Цыганков ("Жирона") и Андрей Лунин ("Реал"). Лунин отыграл весь матч, Цыганков провел на поле 72 минуты, после чего его заменил Валери.

Статистический портал WhoScored оценил игру Андрея Лунина в 5,1 балла. Это худшая оценка среди всех игроков этого матча. Виктор Цыганков получил оценку 6,7 балла.

На данный момент "Реал" с 65 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 11 баллов. "Жирона" набрала 41 очко и занимает девятую позицию.

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