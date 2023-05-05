"Жирону" отделяет всего два очка от еврокубковой зоны.

В четверг, 4 мая, состоялся поединок 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" принимала "Мальорку".

Встреча прошла на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" и завершилась победой хозяев поля.

Футболисты "Жироны" повели в счете под занавес первого тайма - на 45+2-й минуте гол забил Бернарду.

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На 80-й минуте "Мальорке" удалось сравнять счет - пенальти реализовал Ведат Мурики. Спустя четыре минуты хозяева поля забили второй гол в ворота "Мальорки" - победу "Жироне" принес мяч Валентина Кастельяноса, который забил с передачи Ивана Мартена.

"Жирона" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Бернардо, 45+2, Кастельанос, 84 - Мурики, 80 пен

Обзор матча:

Отметим, что украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков провел на поле 90 минут, результативными действиями не отличился. Статистический портал Sofascore поставил украинцу 7,1 балла. Виктор Цыганков 73 раза коснулся мяча, отдал 39 точных передач из 50, сделал 4 передачи под удар, однажды на дриблинге обыграл соперника при одной попытке.

После 33 туров "Жирона" идет на седьмом месте с 47 баллами. От шестой строчки и еврокубковой зоны команду Цыганкова отделяют всего два балла. "Мальорка" занимает 12 строчку, набрав 41 очко.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" сыграет против "Сосьедада" (13 мая), а "Мальорка" встретится с "Кадисом" (12 мая).

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