"Жирона" в прошлом сезоне дважды проиграла мадридскому "Атлетико" в рамках Ла Лиги.

В среду, 3 января, состоится центральный поединок 19-го тура испанской Ла Лиги, в котром "Жирона" сыграет против мадридского "Атлетико".

Играп пройдет на стадионе "Монтиливи" в Жироне. Главным арбитром встречи назначен Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

"Жирона" в прошлом туре чемпионата Испании по футболу сыграла вничью с "Бетисом" (1:1). Гол в составе каталонского клуба забил украинский нападающий Артем Довбик.

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Стоит отметить, что "Жирона" находится в отличной форме. "Бело-красные" не проигрывают в 12-ти подряд матчах во всех турнирах (10 побед и 2 ничьих).

В турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона" занимает второе место с 45 баллами в активе.

Мадридский "Атлетико" демонстрирует не очень стабильные результаты в текущем сезоне. В последних пяти играх "матрасники" одержали три победы, один матч сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В предыдущем туре испанской Ла Лиги подопечные Диего Симеоне одержали победу над "Севильей" (1:0).

С 38 баллами в активе мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице испанского первенства.

Жирона - Атлетико: прогноз

По мнению аналитиков, фаворитом этого поединка с небольшим преимуществом является "Жирона". Победа команды украинцев Довбика и Цыганкова оценивается коэффициентом 2,55. На триумф "Атлетико" ставки принимают с коэффициентом 2,75. Ничья - 3,50.

Наиболее вероятным исходом матча "Жирона" - "Атлетико" эксперты считают ничью со счетом 1:1. На такой результат принимают ставки с коэффициентом 7,40.

Отметим, что вероятность гола Артема Довбика в этой игре оценивается коэффициентом 2,15. На гол Виктора Цыганкова коэффициент - 5,00.

Жирона - Атлетико: трансляция

На территории Украины матч "Жирона" - "Атлетико" в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO, а также платформа Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Добавим, что в прошлом сезоне "Жирона" дважды проиграла "Атлетико". Матч первого круга завершился победой "матрасников" со счетом 2:1, во втором круге мадридцы победили со счетом 1:0.

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