Артем Довбик отличился двумя забитыми голами в матче с "Альмерией".

В воскресенье, 22 октября, состоялся поединок 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" принимала "Альмерию".

Матч проходил на стадионе "Монтиливи" и завершился яркой победой хозяев поля со счетом 5:2.

Начиналась эта встреча для "Жироны" катастрофично - уже к 24-й минуте команда проигрывала со счетом 0:2. Дублем в составе гостей отличился Лео Баптистао. Однако каталонцам все же удалось совершить невероятный камбэк и перевернуть ход этой встречи. И помог в этом очень сильно форвард сборной Украины Артем Довбик, который отличился двумя забитыми голами.

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Также в составе "Жироны" в этой игре забивали Иван Мартин, Савио и Кристиан Стуани.

"Жирона" - "Альмерия" - 5:2

Голы: Мартин, 37, Довбик, 39, 43, Савио, 71, Стуани, 85 - Баптистао, 2, 24

"Жирона": Гассанига, Эрик Гарсия (Арнау, 80), Блинд, Давид Лопес, Коуто (Валери, 67), Эррера, Алейш Гарсия, Гутьеррес, Мартин (Торре, 86), Довбик (Стуани, 67), Савио (Порту, 80)

"Альмерия": Фернандо Мартинес, Посо, Монтес, Каики, Сентельес, Баба, Лопи (Мелеро, 68), Аррибас (Рамазани, 68), Робертоне (Чуми, 46), Эмбарба, Баптистао (Санка, 89)

Предупреждения: Давид Лопес, 45+3 - Робертоне, 26, Баптистао, 74

Обзор матча:

Отметим, что Артем Довбик был признан лучшим игроком этого поединка. Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку - 8,44.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона" занимает второе место, набрав 25 очков. Такое же количество очков и у мадридского "Реала", который занимает первое место. "Альмерия" с 3 баллами занимает последнюю строчку.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Жирона" сыграет против "Сельты", а "Альмерия" встретится с "Лас-Пальмасом".

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