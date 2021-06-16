Убытки составили $4 миллиарда.

Пренебрежительный жест нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду обрушил стоимость акций компании Coca-Cola.

Об этом пишет Marca.

Инцидент произошел перед матчем 1-го тура Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии.

На пресс-конференции Роналду отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola. Примечательно, что компания является одним из спонсоров Евро-2020.

Читайте такжеЕвро-2020: результаты всех матчей, положение командПосле этого он взял в руку бутылку с водой и поднял ее, как бы продемонстрировав, что нужно пить.

Уже спустя полчаса акции Coca-Cola упали на 1,6%: с 242 миллиардов до $238 миллиардов.

Общие убытки составили $4 миллиарда.

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Автор: Людмила Жерновская