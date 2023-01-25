Финальный турнир Лиги наций пройдет в Нидерландах.

В среду, 25 января, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка финального этапа Лиги наций сезона-2022/23.

В жеребьевки приняли участие четыре сборные, которые выиграли свои группы в дивизионе А: Италия, Испания, Хорватия и Нидерланды (хозяева турнира).

Финальная стадия Лиги наций будет состоять из полуфиналов и финала. Также регламентом предусмотрен матч за третье место.

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Согласно результатам жеребьевки, в 1/2 финала сборная Испании сыграет с Италией, а Нидерланды померяются силами с национальной командой Хорватии.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2022/23

Испания - Италия

Нидерланды - Хорватия

Поединок между сборными Испании и Италии запланирован на 14 июня, матч национальных команд Нидерландов и Хорватии состоится 15 июня.

Матч за третье место и финал пройдут в один день - 18 июня.

Хозяином всех матчей финального раунда Лиги наций будут Нидерланды.

Напомним, текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла сборная Португалии, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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