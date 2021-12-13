Плей-офф нового турнира УЕФА стартует в феврале.

13 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги конференций.

На этой стадии сыграют 16 команд: 8 коллективов, которые заняли вторые места в своих группах Лиги конференций, а также 8 команд, ставшие третьими в своих группах Лиги Европы.

Результаты жеребьевки

"Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан)

ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

"Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Чехия)

"Митьюлланд" (Дания) - ПАОК (Греция)

"Лестер" (Англия) - "Раннерс" (Дания)

"Селтик" (Шотландия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)

"Спарта" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)

"Рапид" Вена (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия) / "Витесс" (Нидерланды)

Отметим, что в 1/16 финала не могли встретиться команды из одной страны.

Сеяными были команды из группового этапа Лиги конференций. Ответные матчи они проведут дома.

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Первые матчи 1/16 финала пройдут 17 февраля, ответные - 24 февраля.

В 1/8 финала восемь победителей стыковых матчей присоединятся к восьми командам, которые заняли первые места в своих группах. Это "АЗ Алкмаар", "Фейеноорд" (обе - Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), "Рома" (Италия), "Гент" (Бельгия), ЛАСК (Австрия), "Ренн" (Франция), "Базель" (Швейцария).

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 25 февраля, а матчи этой стадии на 10 и 17 марта.

Финал ЛК запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране. Победитель нового турнира УЕФА получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Автор: Антон Дударь