13 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) Лиги конференций.
На этой стадии сыграют 16 команд: 8 коллективов, которые заняли вторые места в своих группах Лиги конференций, а также 8 команд, ставшие третьими в своих группах Лиги Европы.
Результаты жеребьевки
"Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан)
ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
"Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Чехия)
"Митьюлланд" (Дания) - ПАОК (Греция)
"Лестер" (Англия) - "Раннерс" (Дания)
"Селтик" (Шотландия) - "Буде-Глимт" (Норвегия)
"Спарта" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)
"Рапид" Вена (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия) / "Витесс" (Нидерланды)
Отметим, что в 1/16 финала не могли встретиться команды из одной страны.
Сеяными были команды из группового этапа Лиги конференций. Ответные матчи они проведут дома.
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- Первые матчи 1/16 финала пройдут 17 февраля, ответные - 24 февраля.
- В 1/8 финала восемь победителей стыковых матчей присоединятся к восьми командам, которые заняли первые места в своих группах. Это "АЗ Алкмаар", "Фейеноорд" (обе - Нидерланды), "Копенгаген" (Дания), "Рома" (Италия), "Гент" (Бельгия), ЛАСК (Австрия), "Ренн" (Франция), "Базель" (Швейцария).
- Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 25 февраля, а матчи этой стадии на 10 и 17 марта.
Финал ЛК запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране. Победитель нового турнира УЕФА получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.